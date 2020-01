El que vio sus bonos bajar como la espuma (si es que algún día estuvieron arriba) es el diputado federal de Morena Javier Borrego, y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de acarreados, el representante por Coahuila en San Lázaro nomás no dio el ancho en el encargo que le asignaron para la creación del partido político "Fuerza Social Por México" en el estado de Durango, y es que, según los subagentes, cuadros fuertes de las altas esferas en el movimiento de la Cuarta Transformación encomendaron dicha tarea a don Javier pensando que sería cosa de niños para este personaje, puesto que un día sí y otro también se jactaba de tener el control total en La Laguna de Durango y Coahuila, sin embargo, al realizar la asamblea obligatoria tremendo chasco se llevaron al no juntar el quorum necesario, esfumándose de fea manera la oportunidad para la creación del partido "amigo" de Morena, quedando de manifiesto aquel dicho de "borrego recién pelado, no lo lleves al mercado", situación que puso a titubear la creación del mismo partido, pero en el estado de Coahuila mejor ya no se arriesgaron y ante la incapacidad del diputado pidieron el apoyo del profe Contreras Pacheco, así como al exjefazo del Partido Acción Nacional Miguel Batarse para lograr de este lado del Nazas el cometido de la creación de Fuerza Social Por México.

Ya con la computadora Pony descansando para agarrar fuerzas en este recién iniciado 2020, un año en que las fuerzas políticas medirán músculos en las elecciones intermedias para renovar Congreso Local, quien empezó a preparar el terreno para semejante reto fue el gobernador de la provincia de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a quien hasta sus detractores le han reconocido las acciones en el tema de seguridad, y otros tantos empiezan a ver que poco a poco se sacude las sombra del pasado, llámese "Los Moreira". Así, y con base en los números de Pitágoras, que no mienten, la libró con las cifras de generación de fuentes de empleo que se dieron el año pasado, resultado de las inversiones extranjeras que se trajo a la entidad y lograron un viejo anhelo para La Laguna, que por fin la inversión ahora sí fuera de 3 a 1 en comparación con la capirucha del Sarape, que por años era la que se llevaba la mayor raja del pastel. Pero como se lo dijimos, estimado lector, la cosa se puso color hormiga durante las últimas semanas del año pasado con el tema de seguridad, pero con eso de que don Miguel no le tiene miedo a nada, su lucha fue frontal, y el esquema de mando único lo consolidó a nivel nacional, ganando notoriedad en las esferas nacionales, por lo que aseguró tarjeta de cliente distinguido en los vuelos de 'clase turista' que lo llevarán a visitar muy seguido la capirucha del smog ahora como titular de la Comisión de Información del Consejo Nacional de Seguridad, donde se codea con las primeras fuerzas de seguridad. Un tema que sigue pendiente para los coahuilenses y se espera se concrete en este 2020 es que ahora sí se le abone a la "megadeuda", heredada o como sea, y la cual nomás no baja, y sigue siendo un pesado lastre para todos los ciudadanos que seguimos arrastrando esa carga, que todo parece indicar seguirá igual, pues nomás no se ve para cuándo baje. Otro gran pendiente que tiene el actual inquilino del Palacio de Gobierno es acabarse de sacudir "los restos malolientes" de personajes del pasado que luchan y luchan por seguir enquistados en la nómina, así como acercar ante la justicia a los responsables de la contratación fraudulenta de la deuda. En fin, habrá que ver cómo se nos viene este año. A decir de nuestros subagentes, el "góber" ha intentado poner una especie de sello riquelmista en todas las cúpulas posibles de poder, al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su 4T. En la entidad "logró" el consenso para la designación de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a quienes aseguró con una jugosa beca por 15 añitos, muchos de ellos sin experiencia en el poder judicial. Mención aparte, aunque contó con un Congreso que por primera vez en la historia no tuvo mayoría priista, salió prácticamente ileso, como si no existiera eso de la oposición; muestra de ello fue la "placeada" que dio un día sí y otro también al panista Marcelo Torres Cofiño, a quien se le ve más contentó al lado de Riquelme que de los jerarcas de su partido. *** A quien pusieron a desquitar el sueldo luego del recorte federal a los siete Pueblos Mágicos de Coahuila fue a la flamante Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, María Guadalupe Oyervides Valdez, quien incluso salió a presumir entre suspiro y suspiro que el galán de Hollywood Brad Pitt vendría a filmar parte de una película a Parras, aunque eso se quedó solo en un anhelo. Mientras que en Torreón el tan cacareado Centro de Convenciones terminó volviéndose el salón de fiestas favorito para cualquier tipo de reunión, desde fiestas infantiles hasta anuncio de grandes inversiones, los encargados del turismo han empezado a limar asperezas con el obispo rojillo de Torreón Luis Martín, a quien a diferencia de su antecesor le interesan más las causas sociales que los restaurantes y clubes de lujo; incluso, según nuestros subagentes, el obispo cada vez más está cediendo en fortalecer el Santuario del Cristo de las Noas, por lo que el próximo año el Vía Crucis será profesionalizado, y se buscará que se integre con el Parque Ecológico al lado del Teleférico. *** Al que le quedaron varios propósitos por cumplir fue al jefe de Seguridad Pública de la hermana república de Gómez Palacio, Javier Esparza Pantoja, quien ocupó el cargo con la promesa de la 4T de tener gente capacitada a su mando, pero la "austeridad republicana", o más bien las malas decisiones, lo han dejado bastante molesto, y lejos de que sus buenas intenciones llegaran a buen puerto. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de confeti de fin de año, que la gente que le han impuesto ha sido por la obra y gracias a las buenas recomendaciones de quienes en verdad comandan las riendas de la Administración gomezpalatina, como el síndico Omar Castañeda y el tesorero Cuauhtémoc Estrella, quienes "asesoran" a la alcaldesa Marina Vitela, y de paso aprovechan para poner a la gente que ellos quieren en los puestos clave. Para poder mejorar la seguridad de los sufridos habitantes del vecino municipio, don Javier ha pedido personal con certificación en seguridad, pero incluso el jefe de Tránsito y Vialidad, así como los mandos medios, carecen de acreditaciones. En calidad de "mientras" esos mandamases empezarán a medir sus fuerzas este año que inicia, en vísperas de las elecciones intermedias en Durango para el 2021, así que veremos de qué cuero salen más correas.