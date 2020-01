Propósitos de Año Nuevo

Si bien hay quien opina que no existe mayor diferencia entre el día último del año que termina y el primero del que comienza, el inicio de un nuevo año nos ofrece la oportunidad de contraer compromisos de cara a una nueva etapa, con base en los balances hechos al cierre del año inmediato anterior.

El plano mundial nos ofrece un escenario complicado, no porque la historia nos haya mostrado en el pasado algo radicalmente distinto, sino porque en este caso enfrentamos nuevos retos específicos, de cara a un reacomodo de los imperios. Surge un nuevo sistema capitalista de estado que en distintas versiones, implica un cierre de filas entre la cúpula política y las grandes corporaciones empresariales, lo que cuestiona y pone en riesgo al futuro de la democracia como régimen de gobierno, en muchas partes del planeta.

En nuestro medio nacional el cierre del primer año de la presidencia de López Obrador disipa los augurios catastróficos hechos por los opositores del régimen en materia económica sin embargo, preocupa la falta de crecimiento económico en virtud de que los indicadores positivos significados en la estabilidad del valor de nuestra moneda y el control de la inflación, se encuentran soportados en un sacrificio adicional de las clases medias. Además de la falta de crecimiento económico, inquieta el ambiente de crispada polarización política que aún persiste y en ocasiones aumenta, a pesar de que el proceso electoral concluyó hace año y medio.

Pese a lo anterior, los llamados a dejar de lado las discusiones entre protagonistas del quehacer público en nuestro país no son pertinentes, porque lo que causa inestabilidad no es ni el diálogo ni el debate en sí mismos, sino las formas extremas de acometer la comunicación entre partes, que en nuestro medio y tiempo concretos, suele carecer de análisis ponderado y abunda en descalificaciones irresponsables y a la ligera.

En ese sentido, el fomento a la participación ciudadana es clave para elevar la calidad de nuestra vida pública y por ello, además de la recomendación obvia que aconseja trabajar más para resistir la crisis, es pertinente asumir el compromiso de una mayor participación del ciudadano de carne y hueso y las organizaciones ciudadanas. Para lo anterior no son suficientes las redes sociales, los medios de comunicación ni las tribunas cívicas tradicionales, ya que las actuales circunstancias demandan un esfuerzo adicional mejor concretado, en términos de solidaridad con nuestros semejantes, en el ámbito de la realidad territorial, personal y social, que nos lleve a la organización cívica y a la acción directa.

Solo aplicando la receta referida con antelación, es que podremos conducir el cambio que exige nuestra adaptación a las condiciones mundiales emergentes y a la nueva situación política que indudablemente se avizora en nuestro país. Para comprender lo anterior, basta saber que son cincuenta y ocho las organizaciones que tienen solicitado al Instituto Nacional Electoral su reconocimiento como partidos políticos, en un proceso que según información proporcionada por el organismo referido, culminará en junio del año que hoy empieza.

Para asumir la situación que lo anterior supone y ser parte de la historia, no es suficiente con descalificar al sistema ni a quienes participan en el proceso porque al fin y al cabo, lo hacen en base a un derecho constitucional y por ende, es un ejercicio legítimo. La disyuntiva no es participar o no hacerlo, sino el cómo participar de la mejor manera para impulsar el cambio que se presenta ante nosotros.

Siguen vigentes tal vez más que nunca las palabras de Manuel Clouthier, cuando en todo profético pronosticaba: México cambiará con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros.