Las predicciones de Candy Reveles para 2020

Como cada inicio de año, la tarotista lagunera Candy Reveles echó las cartas a los políticos de la región Lagunera para conocer cómo les irá en este 2020.

El primero es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura seguirá con sus planes y proyectos. Predice una economía difícil que podría mejorar hasta el mes de septiembre.

"A pesar de que va a tener a tener grandes sustos y más para sus familias, él lucha por tener la paz, aunque vea peligro en el lugar, él trata de enfrentarse a la realidad, a sus proyectos, y sobre todo a la prosperidad que trae en su mente, mucho poder y lucha por la seguridad".

Así mismo dijo que las cartas revelaron que: "se frenó mucho la situación económica en un tiempo y es posible que vuelva a pasar algo muy feo en seis meses en la economía. A las personas que están invirtiendo en empresas váyanse con cuidado porque pueden venir disgustos económicos para todos. Todas las industrias tienen que cuidarse mucho, él seguirá haciendo lo que él quiere, le va a ir bien a pesar de que será muy criticado, pero en el fondo puede ser que en el mes de septiembre llegue una economía o las empresas o las personas que quieran invertir vuelvan a confiar por un proyecto que está trabajando en su mente".

Predijo que a México le irá bien pese a todo. "Es posible que llegue una suerte increíble, es posible que a México y el presidente".

Recomendó a los mexicanos estar siempre en armonía con uno mismo.

Para Coahuila, el tarot predice que el gobernador Miguel Riquelme tendrá problemas de salud por lo que deberá cuidarse.

En cuanto a los proyectos dice que verá por los pueblos más necesitados. " Lucha por ayudar a los pueblos que están alrededor de él para poder quedar bien, también tiene que solucionar problemas de compañeros del pasado, asuntos negativos, pero pronto tendrá una situación agradable, muchos viajes".

Predice un buen año para los que le rodean al gobernador, en especial a Torreón. "Creo que se reactivará muchísimo, le va a poner mucha atención y estará muy contento. De hecho puede ser que con el alcalde de Torreón Jorge Zermeño llegue a un arreglo, lo hace como por remordimiento, pero también por amor, por cosas que no hizo en el pasado. Quiere que este año sea bueno".

Dijo también que "será un poco más organizado en su dinero, muy discreto, también con la familia, muchos eventos importantes, eso lo hace como para retroalimentarse y para que llegue la prosperidad al estado".

Jorge Zermeño sigue con su poder, su postura, sus ideas, dijo la tarotista, quien le recomienda cuidar su seguridad, pero sobre todo su salud.

En ese sentido, predice que el edil se enferme y deje un tiempo de trabajar y que alguno de sus compañeros quede en su lugar, "pero eso lo hará por ganar tiempo, por descansar y por preparar otro proyecto que trae a futuro".

Dijo que es posible que tenga una propuesta para un nuevo proyecto que seguramente aceptará.

"Le tiene que echar ganas para quedar bien con su pueblo. Tiene que luchar por su situación económica y por la inseguridad de esta gran ciudad".

La tarotista predijo que este 2020 será mejor para Torreón, que los ciudadanos deben estar en paz y armonía. "Este 2020 para Torreón tiene que venir con toda la actitud, depende de nosotros. No dejemos todo a los alcaldes, depende que nosotros que sea un año de éxito y sabiduría".

Reveles comentó que para esta ciudad, la alcaldesa Marina Vitela lucha por la paz y la prosperidad.

Sin embargo "no habrá mucha prosperidad en la ciudad, tiene que reactivarse la alcaldesa en sus ideas, no dejarse manejar por otras personas, no ir a lugares donde no le corresponda, tiene que enfocarse un poco más en la industria para que tenga un año de prosperidad".

Para esta ciudad y su alcalde Homero Martínez, predijo que será un buen año, en que habrá de reactivarse su economía con la llegada de diversas actividades, sobre todo culturales.

"Vienen proyectos artesanales, viene gente sencilla pero con productos muy bonitos y será una ciudad de logros, de eventos, proyectos. El alcalde va a reactivar mucho, esto apoyado por otras ciudades como Durango. Hará muy buen trabajo, el alcalde no será muy criticado y viene mucha paz y tranquilidad, y sobre todo la prosperidad", declaró Reveles.