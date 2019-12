Difunden video del tiroteo en iglesia de Texas

El suceso tuvo lugar durante el domingo cerca de las 10 de la mañana, mientras se realizaba una misa en el interior de la iglesia West Freeway Church of Christ, ubicada en la localidad de White Settlement, en Texas, donde un sujeto sacó una escopeta y abrió fuego contra los feligreses hasta que fue abatido por uno de ellos a tiros.

Gracias a que la iglesia suele transmitir sus misas a través de un sitio web, las cámaras captaron el momento en el que el individuo se para entre los asistentes, habla con un hombre y comienza el ataque con el arma de fuego, provocando pánico entre las personas que intentan protegerse y huir del lugar.

Al fondo se distingue otro individuo, quien consiguió contraatacar al agresor con un arma que utilizó al ver que el otro había comenzado el ataque.

Leaked footage from the Fort Worth church shooting: seven of the congregation members were armed including one elderly lady. #Texas pic.twitter.com/86ZYurmLuv