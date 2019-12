Un anuncio de trabajo circulando en internet en que unos padres buscan niñera para su hija de 18 años está sorprendiendo a internautas.

Los padres de una estudiante universitaria de 18 años, estudiando derecho en la Universidad de Leeds, dicen que buscan a alguien que cocine y limpie para su hija.

Los padres también ya le han conseguido un conductor y según el anuncio, la búsqueda por alguien que asista a su hija es porque quieren que ella no se preocupe por el estrés, ya que ‘su horario es muy intenso’, reporta el New York Post.

El empleo, publicado en la red Indeed, ha generado todo tipo de burlas en redes sociales. "Mientras tanto, la mitad de sus compañeros de clase estarán trabajando dos empleos para sobrevivir", escribió alguien en Twitter. "¿En serio? ¿Si no puede cuidarse a sí misma como estudiante, ¿cómo demonios se las arreglará en el mundo real practicando derecho? ¡No quisiera que ella me represente!", compartió alguien más.

“Se busca niñera para cocinar y limpiar para mi hija de 18 años que irá a la Universidad de Leeds en un exigente programa de primer año: Derecho. Ella tiene un conductor que puede recoger los comestibles y llevarla a todos lados, pero necesita a alguien que se asegure que coma bien y viva sin el estrés de lavar ropa y limpiar, ya que su horario de estudio es muy intenso. El solicitante no necesita ser un chef gourmet, simplemente alguien que pueda asegurarse de que mi hija coma tres comidas saludables al día y que el refrigerador siempre esté lleno de bocadillos saludables. Ella es canadiense y necesita a alguien que le cocine y limpie y vive en un apartamento de dos habitaciones en el centro de la ciudad de Leeds", lee el anuncio. El candidato además no necesita más que un año de experiencia cuidando niños.

DA.