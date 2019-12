Pizzería desata 'locura' por promoción y los memes no se hacen esperar

Dicha promoción que fue valida únicamente en Nuevo León y Coahuila, ofrecía las pizzas regulares que suelen costar 79 pesos a sólo 49 pesos.

Ante esto, las enormes filas en los establecimientos de la cadena no se hicieron esperar, suceso que por supuesto fue llevado a memes en redes sociales.

Little Caesars in Mexico is having a deal for today only which is a pizza for 50 pesos and the memes are fucking killing me “liru sisa” LMFAO pic.twitter.com/pj60I2Y6UH