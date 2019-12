Layda no perdona ni olvida a Leonel Luna

Aún falta mucho para que se inicie el proceso electoral, pero algunos actores ya se están dando con todo. Se trata de la alcaldesa de Morena en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, y el nuevo militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Leonel Luna Estrada. La funcionaria, nos explican, acusa a don Leonel de utilizar algunos grupos para presionar e intimidar a vecinos de diversas colonias de la alcaldía, hecho que asegura que no permitirá, además de realizar una campaña de afiliación en favor del partido del Tucán. No hay que olvidar que el experredista y la edil se dieron con todo en la pasada contienda, en la que doña Layda salió raspada luego de que difundieran que sus gastos personales los pagaba el Senado, un tema que no le perdona a su contrincante. ¡Qué miedo!

LAS CORTINAS DE HUMO DE MORENA Hace unos días, el diputado local de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León refirió que la Auditoría Superior de la Ciudad de México estaba investigando a los exdiputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, por el supuesto desvío de recursos para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo que comentan algunos diputados, incluso de su partido, es que busca crear una cortina de humo al conflicto que se vive en la propia bancada y que tendrá que resolver iniciando el año para que ver quién queda al frente de la coordinación parlamentaria. CDH TERMINA CON OFICINAS EN 10 ALCALDÍAS La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local (CDH), Nashieli Ramírez Hernández, terminó el año trabajando. Ayer, en Iztapalapa, inauguró la décima oficina de la comisión en igual número de alcaldías. Lo que llama la atención es que, de acuerdo con lo mandatado en la norma, este mismo año debieron quedar instaladas las oficinas en las 16 demarcaciones, situación que no se logró por la falta de colaboración de algunos alcaldes y, la otra, por problemas presupuestales de la propia dependencia. Esperan que a principios de año se concluya con el proyecto, cuya misión es ir a la calle a detectar violaciones a los derechos humanos y no esperar a que la gente simplemente denuncie. SE OLVIDAN DEL SIERVO DE LA NACIÓN Parece que el generalísimo José María Morelos y Pavón no está considerado como uno de los personajes favoritos de la 4T, luego de que el pasado 22 de diciembre no acudió ningún funcionario federal ni de la administración capitalina al ayuntamiento de Ecatepec para conmemorar su 205 aniversario luctuoso. Nos recuerdan que únicamente el alcalde morenista Fernando Vilchis Contreras encabezó un evento, que también pasó de noche. ¿Habrá algún motivo especial para que al Siervo de la Nación no se le dé la importancia que merece o sólo se trató de problemas de agenda para que no hayan asistido el presidente y el gobernador?