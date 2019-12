LO QUE NO SABÍAMOS DE LA DIANA CAZADORA

Quienes de los mexicanos que viven en la Ciudad de México; cuántos de los provincianos de los 32 estados de la República que en alguna o algunas ocasiones hemos visitado esta hermosa y poblada ciudad, no ha recorrido deambulando; en algún medio de transporte, sea de aquellos taxis o colectivos que se conocían o se siguen conociendo como peseros aún que el mencionar es tan solo recuerdo, pues en la actualidad ya ni sabemos, sobre todo los visitantes, cuanto se cobra, pero creo que sea no menos de unos diez pesos; los que en alguna ocasión nos hemos subido a aquellos "gigantescos trolebuses o bien en cualquier otro medio de transporte; el metrobús que aun cuando no circula por este famoso paseo, sí múltiples estaciones dejan a sus usuarios muy cerca del hermoso Paseo de la Reforma y que en su kilométrica trayectoria se encuentran hermosos edificios y todavía aún señoriales y majestuosas residencias que nos hablan del esplendor de muchos años del siglo XX que afortunadamente aún se encuentran en pie, ya que lamentablemente muchas, cientos de ellas han desaparecido dando paso a la modernidad de buena parte del siglo pasado y las ya dos décadas del presente milenio.

odos los días miles, millones de personas cruzan o deambulan por Reforma, en medio del tráfico bullicioso y caótico, donde existen varias y hermosas esculturas que tal vez tanto turistas nacionales y extranjeros nos percatemos de ellas; entre todas esas hermosas figuras sobre salen unas más que otras, pero la que no puede pasar desapercibida por su inigualable belleza es la fuente que con un desnudo femenino impresionante, sobre sale entre tantos y que permanece firme, catalogado como uno de los tantos símbolos de la ciudad de México como la Diana Cazadora, aunque en a principios de la década de los cuarenta fue inaugurada con otro nombre, de la cual en un breve resumen trataremos sobre su historia. La fuente de la Diana Cazadora inició su construcción en 1938, el diseño estuvo a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quezada y la escultura fue realizada por el escultor Juan Fernando Olaguíbel, siendo inaugurada el 10 de octubre de 1942 (año de mi nacimiento), por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho Este monumento citadino contiene una de las historias más controversiales dentro del ámbito artístico mexicano, ya que la identidad de la modelo detrás de la escultura permaneció oculta por 50 años. La Fuente de la Diana Cazadora es un monumento representativo del arte mexicano, que engalana una de las principales arterias de la actual Ciudad de México. Ubicación. Se encuentra en Paseo de la Reforma, esquina Misisipi y Sevilla en la Ciudad de México; a lo largo de su historia ha tenido varias ubicaciones. Arquitectura. Su construcción inició en 1938. El diseño de la fuente estuvo a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quezada, y la escultura fue realizada por el escultor Juan Fernando Olaguíbel, siendo inaugurada el 10 de octubre de 1942 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Historia. La escultura de la Diana Cazadora, cuyo nombre verdadero es el de "La Flechadora de las Estrellas del Norte", inicia su historia en 1942, cuando el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, a través del regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, inició un programa de embellecimiento de la ciudad que incluía la creación de fuentes en glorietas o esquinas representativas. Fue así como se comisionó al arquitecto Vicente Mendiola y al escultor Juan Olaguíbel, para que realizaran la construcción de una de éstas. El tema que se eligió fue el de Diana, la diosa romana de la caza. La modelo de la pieza fue Helvia Martínez Verdayes, que en ese entonces tenía 16 años. La escultura fue elaborada de abril a septiembre de 1942, mes en que finalmente se realizó la fundición en bronce. Fue inaugurada el 10 de octubre de 1942, y en poco tiempo la gente comenzó a nombrarla "La Diana Cazadora", al mismo tiempo el sector conservador de la capital comenzó a criticar la desnudez de la escultura, consiguiendo un año después que Juan Olaguíbel le colocara un calzoncillo de bronce.