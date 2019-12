Para Empezar

Nuestro futbol dígase mejor La Liga MX y nuestra Selección Mexicana de Futbol, mejoran año con año, no hay dudas, ponerse en plan Carlos Albert y ver todo mal ya no cuela, dirían en España.

Las discusiones que obligaron a comparar realmente cara a cara una liga como la Premier League con la nuestra por el asunto del Monterrey vs Rayados, nos deja también la certeza de que estamos a años luz no solo de acercarnos a una liga élite sino de desarrollar todo el potencial que tenemos en casa, solo mejorando lo que tenemos producirá saltos de calidad.

Se habla de exportar nuestra liga a otros países y me parece algo urgente y necesario pero ¿con estas transmisiones? ¿Neta? A mí me darían vergüenza las transmisiones de carnaval chafa de TV Azteca, las de Fox con Orvañanos gritando como energúmeno y con fallas técnicas terribles. Me dirán que se exportaría solamente la señal pero aún así habría problemas, los partidos no inician puntuales y los medios tiempos de partidos de alto rating llegan a durar en TV Azteca hasta 22 minutos, un descaro.

Otra mejora urgente es nuestro arbitraje, se sigue pitando desde la oficina y desde Twitter, ya basta. Alguien con pantalones debe tomar la responsabilidad porque Joserras habrá siempre y árbitros a los que le pesen las playeras también pero es increíble que el VAR haya llegado a empeorar las cosas y sea según te quejes en la semana o se toman las decisiones cómodas para que Ramos Rizo no te destruya en Futbol Picante.

Una Liga que aspira a ser de élite mundial no puede faltarle al respeto de esa manera al espectador, al televidente y a la justicia en el deporte.