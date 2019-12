Astronauta reta a encontrar el monte Everest en esta imagen

El monte Everest, ubicado en la cordillera del Himalaya, en Asia, es la montaña más alta en todo el planeta.

"Finalmente he encontrado el monte Everest a través de la lente. ¿Ustedes podrán?", escribe Koch, retando a los internautas a encontrar ellos mismo este punto en la imagen.

Finally found Mount Everest through the lens. Can you? pic.twitter.com/Tq19PgSIpa