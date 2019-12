Se organizan para mejorar su entorno en Lerdo

Debido a que desde hace años han tenido poca respuesta de las autoridades municipales para mejorar los servicios públicos de su sector, ciudadanos del polígono San Juan del municipio de Lerdo comenzaron a organizarse para mejorar el entorno en el que habitan, convirtiéndose así en agentes de cambio.

Niños, jóvenes y adultos, participan de manera activa desde hace un tiempo para realizar labores de limpieza en fraccionamientos y colonias que conforman dicho polígono. Además han solicitado ayuda a la iniciativa privada para colocar contenedores en algunos puntos y depositar la basura, evitando focos de infección y daños al medio ambiente.

Fue hace unos tres meses que José Cruz Rojas Barajas, habitante de esta zona, decidió conformar la asociación civil "Coordinación de Grupos Productivos", precisamente con la intención de gestionar apoyos para las personas de escasos recursos y contribuir mediante diversas acciones para mejorar su comunidad.

"Más que nada para que el lugar en el que habitamos esté en buenas condiciones ya que el Ayuntamiento, en realidad, no ha hecho su labor como es, esto viene desde administraciones pasadas. Nosotros gestionamos unos contenedores con el señor Homero del Bosque, un empresario de aquí de Lerdo, se gestionaron porque hay varios fraccionamientos por este rumbo que no están entregados a presidencia y los camiones recolectores no entran y aparte no dan otros servicios como alumbrado público", agregó.

Dijo que algunos de los fraccionamientos que todavía no están entregados al Municipio son San Pedro, Loma Real, San Ramón, San Daniel y San Juan I.

El resto de los sectores que forman parte del polígono son San Juan II y las colonias Ampliación San Isidro, San Fernando, Atenco y 18 de julio.

José Cruz Rojas Barajas comentó que se invitó a un grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan a realizar labor comunitaria. Estos apoyan en la limpieza y deshierbe de los espacios públicos, terrenos baldíos y de las calles en general.

"Son chavos que andan en la calle, que no estudian, no trabajan y andan metidos en el vicio...Nosotros tratamos de que ellos tengan otro tipo de actividad y otro pensamiento, es de la manera en la que los apoya uno para que se integren a la sociedad", explicó.

Para el representante de la asociación civil es importante que la ciudadanía ponga "su granito de arena y no depender totalmente del Gobierno, también depende de nosotros, de la situación en la que queramos estar viviendo. Le exigimos al Gobierno pero ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestra comunidad?", finalizó.

