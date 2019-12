Star Wars honra memoria de fan fallecido en tiroteo

Tras un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte, el estudiante Riley Howell, de 21 años, perdió la vida al enfrentar al atacante y salvar a sus compañeros de salón, es por eso, que la casa productora Lucasfilm, lo nombró como "Maestro Jedi", pues era fiel fanático de la saga "Star Wars".

En abril pasado se registró un ataque por un joven de 22 años en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, quien se metió a uno de los salones para disparar, dejando un saldo de cuatro personas heridas y dos muertos, entre ellos Howell, pues fue quien decidió enfrentar al victimario para que sus demás compañeros pudieran escapar, pero recibió un disparo que le costó la vida, de acuerdo con información del portal Consequence of Sound.

Los demás estudiantes lograron sobrevivir al ataque, lo que se convirtió en el mérito de Riley por salvar la vida de otras personas, al saber sobre esta historia, la casa productora Lucasfilm no se quedó de brazos cruzados y honró su memoria con el nombramiento de "Maestro Jedi", pues el estudiante fallecido era un fuerte fanático de las películas de "Star Wars".

“El coraje y el desinterés de Riley saca al Jedi que tenemos todos nosotros. Esperamos que se regocijen en su memoria, y nos unimos a ustedes para honrar su vida y su ejemplo. Como un pequeño homenaje, nuestro Story Group ha incorporado una reinvención del nombre de Riley como personaje en la galaxia de Star Wars”, escribió a través de una carta, Lucas Seastrom, miembro del equipo que maneja las relaciones de la compañía con los fans.

El nuevo nombre del joven aparece en el diccionario visual de "Star Wars" como "Ri-Lee Howell, Maestro Jedi", por su parte, la madre, Natalie Howell, agradeció el gesto:

“Me gusta la forma en que realmente dejaron su apellido. Creo que realmente apreciaría eso. Porque, ya sabes, podrían haber dicho Ri-Lee, Jedi Ri-Lee, y estaríamos adivinando todo el tiempo si eso era realmente o no, pero pusieron su apellido allí solo para realmente honrarlo... y eso me hizo llorar en cuanto me enteré”.

Riley no tuvo oportunidad de ver la última entrega “El ascenso de Skywalker”; sin embargo, su familia se encargó de llevar sus cenizas a las salas de cine durante una funci