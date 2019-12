DICHOS DE SOR JUANA

SI LOS RIESGOS DEL MAR CONSIDERARA

NINGUNO SE EMBARCARA

El adagio que literalmente sugiere cautela, prudencia, recelo antes de hacer algo como embarcarse, es el principio de uno de los famosos sonetos de Sor Juana. Los comentaristas de la obra y la vida sorjuaninas dicen que los catorce versos pudieron ser escritos antes de que entrara a la vida religiosa, aunque también lo pudo armar ya de monja; similar par de especulaciones son las de que pudo haberlo creado pensando en su ingreso a la reclusión conventual o en el matrimonio. En todo caso, cuando se lee el poema completo, el pensamiento se inclina a decidir que con él Juana Inés, dama de la corte virreinal, o Sor Juana la monja, sugieren que hay que ser arrojados. No se debe ser demasiado cautelosos; no es conveniente ser recelosos. No siempre hay que ser tan prudentes que la prudencia limite o inmovilice.

Interpretado de ese modo el soneto -y especialmente el proverbio que lo comienza-, habría sido para Sor Juana, como lo puede ser para muchos lectores, un texto de autoayuda. El poema imagina situaciones difíciles en donde los actores, si lo hubieran considerado, no habrían realizado la acción que efectuaron, tal la del jinete que corre a un fogoso y furioso toro o la mítica escena en la que el protagonista quisiese gobernar el veloz carro de luz de Apolo. En conclusión, y considerando que adagios, refranes, proverbios, máximas, en general se crean para auxiliar, es decir, se les atribuye una misión práctica, se puede aceptar que la poesía de la Décima Musa tiene una función más allá de la estética y es la de la autoayuda, contribuye al autodesarrollo, favorece "el crecimiento" personal. Es que, para estimular el ánimo, Sor Juana dice: "Si los riesgos del mar considerara / ninguno se embarcara".