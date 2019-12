Acusan vigilancia con drones en embajada mexicana en Bolivia

A través de redes sociales, la embajada de México en Bolivia denunció el vuelo de drones sobre la sede diplomática ubicada en La Paz, a fin de vigilar lo que ocurre en el interior de la residencia oficial.

En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia publicó: "Estos son los drones que en este momento sobrevuelan la residencia oficial". El texto se acompaña de una serie de videos e imágenes en los que se aprecian los aparatos encima del inmueble que habita la embajadora María Teresa Mercado.

Cabe recordar que en esta residencia permanecen en calidad de asilados nueve integrantes del gobierno del exmandatario Evo Morales, entre los que destacan los ministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y de Cultura Wilma Alanoca, quienes tienen órdenes de detención en su contra, por parte de la Fiscalía General de Bolivia. Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, tiene orden de aprehensión por cargos relacionados con la presunta manipulación del recuento de votos del 20 de octubre, proceso en el que se impuso Morales Ayma.

En el lugar también se encuentran los exministros de Defensa, de Gobierno y de Minería y Metalurgia, Javier Eduardo Zavaleta López, Félix César Navarro Miranda y José Hugo Moldiz Mercado, respectivamente. También están el exgobernador de Oruro Víctor Vásquez, el excongresista Héctor Enrique Arcé Zaconeta, así como el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras Pedro Dorado. En su momento, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, detalló que los nueve exfuncionarios solicitaron asilo.

"Cuatro tienen orden de aprehensión, según las autoridades de facto de Bolivia; los otros cinco no, pero tampoco les da salvoconducto; no los dejan salir tampoco", señaló el diplomático. Desde el pasado 23 de diciembre, el gobierno mexicano acusó un "asedio" a su embajada, puesto que aunque normalmente hay seis policías custodiando el inmueble, ese día llegaron "90 elementos no solicitados", entre policías y militares.

Enfatizó que los uniformados permanecen día y noche en la residencia y algunos toman fotografías. Además, se percataron de drones sobrevolando el edificio. Ante esta situación el jueves pasado, el canciller Ebrard Casaubon anunció que llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto que los funcionarios en condición de asilados han sufrido hostigamiento e intimidación por la presencia de los elementos.