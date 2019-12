La columna del Perro

¿DÉJÀ VU?

Cuando un perro siente que tiene una mala experiencia, en tal o cual lugar o con alguna persona, procura no volver a pasar por el mismo sitio, convirtiendo esta vivencia en aprendizaje, cuando algún gato es golpeado por alguna persona que no lo quiere, sucede igual, no se le vuelve a acercar y sigue adelante con su vida. Por lo general los animales actúan así, ante una experiencia mala, procuran no volver a repetirla, pero si alguien les dio agua, les dio de comer, los protegió o los cobijó, de alguna manera se quedan con él o le demuestran cuando menos un mínimo de agradecimiento a su benefactor.

Por el contrario, los seres humanos "pensantes" cuando tenemos una mala experiencia, no sólo no aprendemos de esta, sino que constantemente tendemos a cometer los mismos errores que nos llevan a repetirla, experimentando un desagradable déjà vu, o en otros casos si nos toca la suerte de ya no volver a vivir una mala experiencia, si la estamos recordando a menudo, casi con el único fin de volver a sufrir. El otro día me comentaba un conocido que él tenía muchos problemas, que este año había tenido muchas experiencias muy malas y que el negocio que él tenía, andaba muy mal. Le contesté entonces, vamos a hacer un club, porque a muchos o mejor dicho a la mayoría, la vida nos ha tratado de la misma manera… ¿A Poco a ti también te fue igual?... Claro le contesté, no te creas dueño único de los problemas o de las malas experiencias… Pero yo te veo a ti siempre igual, me contestó … Si porqué no tengo porqué estarme quejando a cada rato, y con cualquier persona de los problemas que yo tengo, además de que no gano nada, solo dejo a la o las personas con quienes me estuviera quejando peor, aunado a los problemas que cada quien ya traiga.

Creo que al contrario, todos debemos de decirnos palabras, positivas, alentarnos, ayudarnos, darnos la mano en caso de ser necesario y los problemas contárselos a algún amigo, quien seguramente nos aconsejará, y nos pondrá en nuestro lugar de...

