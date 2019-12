Pequeñas especies

INICIEMOS SIN CARGA ESTE NUEVO AÑO

A medida que vamos creciendo va aumentando la carga, y seguimos llevando a cuestas durante toda la vida nuestro propio equipaje, y en ocasiones hasta el de los hijos, hay quienes a esta carga le llaman cruz. Algunas personas nos levantamos por la mañana y ponemos en las maletas; las angustias, las penas, recuerdos negativos, un poco de culpa, miedo al fracaso, la duda al porvenir, temores del presente y los malos tratos que no olvidamos, así como las enfermedades y depresiones, sí cargamos durante todo el día este equipaje, es obvio que por las noches nos sentimos desfallecer.

Nos asombra ver gente que ríe, que ve las cosas color de rosa. ¿Cuál será su secreto? Estas personas saben hasta donde cargar, saben decir ¡Basta! Saben elegir todo el tiempo, viven la vida hasta el fondo, saben pedir perdón sin quedarse con rencores, saben recibir ayuda cuando se la ofrecen y valorarla, tienen un corazón para dar y se encuentra abierto de par en par. Estas personas ríen con todas sus ganas, son comprensivas con los que no quieren cambiar, tienen paciencia con sus sueños, aceptan los fracasos como parte de la vida sin necesidad de recordarlos, se aman y aman a todos los que le rodean, son humildes, abiertos a todo el que ofrece alivio, viven la vida con todos sus sentidos, ven, escuchan, sienten, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Estas personas no son perfectas, son sabias y son perceptivas, no son buenas ni malas, simplemente saben vivir.

Que podemos hacer para que el equipaje pueda disminuir el peso de los recuerdos negativos o positivos. En ocasiones los recuerdos positivos pesan tanto como los negativos, y ansiamos volverlos a vivir, pero nada se repite de la misma manera, los momentos son distintos, las personas cambian y cada situación es diferente. Los pensamientos negativos son recurrentes, a veces son situaciones que no estuvieron resueltas totalmente, la mente quiere que de algún modo le encuentres una solución y entonces aparecen en cualquier momento, esto te angustia y te deprime y entra en la memoria del dolor. Pero ¿Qué hacer?

No te resistas, deja que entren, siéntate tranquilo y trata de ver esa escena que te angustia, imagina que estás viendo una película, puedes adelantarla o atrasarla, darle o quitarle color, "dominarlas", como no puedes cambiar el pasado, cambia la forma como las recuerdas, agregándole; olores, colores y sabores. Siempre existirá la cara positiva, solo encuéntrala. Recuerda: Si tuviste una experiencia negativa, para qué recordarla, no vale la pena derramar lágrimas nuevas en penas pasadas.

¿Cómo sacar de la valija las frustraciones? Las frustraciones son como un juego de pelota, se mueven cada vez que quieres pegarles, como no puedes golpearles, te aturde, te molesta y dejas de intentarlo, pero es necesario entender, que si algo no se dio, fue por alguna causa desconocida en ti, aunque no encuentres la razón.

¡Para que llevar tanto equipaje, si es tan hermoso ser libres! La Libertad se obtiene con la ausencia de malos pensamientos, nada de rencores, nada de dudas, nada de miedos.

El amor, la caridad y el perdón no pesan nada, y son buenas compañías en todos los momentos de la vida.

Enfoca los problemas como lo haría mi perro; Los observa, los olfatea y si no se los puede comer, los orina y se aleja meneando su rabo alegremente.

¡Que este año que se avecina, llegue cargado de Bendiciones para toda la familia. FELIZ AÑO 2020!