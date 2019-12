Paul Duane, el hombre que usa falda, medias y tacones

Aunque su popularidad no era mucha, el hombre estadounidense llamó la atención de miles tras difundirse el video donde camina por el aeropuerto de Los Ángeles vistiendo un traje sastre de falda, medias y tacones.

Al hacerse viral, Paul contestó a las criticas con su rutina para tener las piernas tonificadas y aclarando que los trajes que viste no son faldas, sino shorts hechos a su medida.

Hasta el momento, miles de internautas de todo el mundo lo han criticado fuertemente por usar ropa de mujer, pero también hay quienes lo defienden por expresar sus gustos sin miedo ni pena.

Hoy en día, ya son cientos las celebridades que deciden salir a las calles con el tipo de ropa que les agrada más sin importar el género que esta pueda identificar.

Más de un millón de reproducciones ha adquirido el video publicado en Twitter.

1 million views of me picking up my luggage.https://t.co/9sUU9L70SN