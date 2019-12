Tráiler protagoniza aparatoso accidente en carretera Interestatal de Texas

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos tuvieron lugar en la carretera Interestatal 84, ubicada dentro de los límites de la ciudad de Slaton, en Texas, EUA, donde oficiales del Departamento de Seguridad Pública del estado, intentaban despejar la autopista después de que se presentara un incidente entre dos vehículos a consecuencia de la abundancia de niebla en el sitio.

Sin embargo, fueron sorprendidos por la presencia de un tráiler que perdió el control, derrapando y volcándose sobre el grupo de patrulleros y los vehículos presentes.

Tal como se observa en el video que capto los hechos, los oficiales consiguieron huir antes de que el enorme camión los aplastara.

Pese a que el conductor del tractocamión intentó controlar la situación, no pudo evitar aplastar una camioneta que era tripulada por un hombre, además de dañar diversos vehículos con su caja de carga.

Como resultado del accidente se reportaron 3 heridos que ya fueron tratadas por atención médica.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf