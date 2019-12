Con un intenso dolor de chip, no solo por el ajetreo que ha tenido entre sumas, restas y multiplicaciones, sino por tanta posada y fiesta de fin de año, la supercomputadora "Pony" fue recargada con un moderno sistema de energía solar que le dio de regalo uno de nuestros subagentes defensor del medio ambiente, todo para que pudiera realizar la segunda ronda de calificaciones en esta ocasión a quienes estuvieron pegados de los presupuestos estatales de Coahuila y Durango; encarrilada con los datos que proporcionaron nuestros subagentes, que pusieron la lupa en los equipos que dirigen Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro, con singular atención a su comportamiento en La Laguna, sobre todo en un año en que les tocó lidiar con la alternancia de la Cuarta Transformación en el Gobierno federal, y un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que siempre que visita estas tierras, y vaya que lo hace a menudo, da de qué hablar.

En Coahuila, el "góber" priista Miguel Ángel Riquelme Solís cerró un segundo año sacándola literalmente del estadio, aplaudido y premiado curiosamente por el Gobierno Federal de la 4T, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que luego de que un enorme escuadrón de malandrines del crimen organizado intentó ingresar al estado atacando cobardemente al municipio de Villa Unión, el mandamás de Coahuila se fajó los pantalones y los enfrentó, no solo recuperando la paz en el municipio, sino poniendo a los delincuentes literalmente a correr. A decir de nuestros subagentes, el "góber" Riquelme fue aplaudido por los altos jerarcas de la 4T, la cúpula militar y destacados políticos de todos los partidos, porque hacía algunos añitos un gobernador no les daba una buena lección a los delincuentes. Como también fue oportuna la respuesta a los ataques a los policías municipales de Múzquiz, entre otros lamentables hechos de fin de año. Incluso, en la capirucha del smog, la estrategia de seguridad de Coahuila, tan aplaudida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fan número uno de don Miguel, fue determinante para que Riquelme fuera designado como titular de la Comisión de Información del Consejo Nacional de Seguridad.

Luego de sacudirse de encima el apellido del clan más odiado en la provincia: los Moreira, sobre todo el síndrome del que padecía el exgobernador Rubén, quien parecía no haberse enterado de que ya no mandaba, el "góber" Riquelme logró poner este año a allegados de confianza en lugares clave del estado. Incluso nuestros subagentes más pesimistas ven una pequeña luz al final del túnel con una que otra acción que han estado haciendo los muchachos de la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, que han empezado a sacarle los trapitos al sol a algunos funcionarios que hicieron travesuras en los sexenios de Moreira I y Moreira II. A pesar de los jalones y arañazos que de vez en cuando le lanza a través de los medios (nunca en persona) el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, don Miguel logró concretar la llegada a La Laguna de dos importantes empresas que traerán varios miles de empleos, y le entró a la perforación de dos pozos para apoyar al municipio en el abasto de agua. Después de revisar más de tres veces, y asombrada de que un gobernador obtuviera una calificación semejante, la "Pony" de dio al gobernador Miguel Ángel Riquelme un OCHO.

************

Como el tema de seguridad ha sido tan cacareado en la provincia durante los últimos días, la "Pony" puso sus sensores en primer lugar en el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, y curiosamente después de las sumas la supercomputadora se preguntó: ¿cómo es que Coahuila sale tan bien librado en materia de seguridad con este secretario? Y es que don José Luis, a decir de los subagentes, se porta de manera escurridiza, primero porque se pensaba era tímido y prefería estar lejos de los reflectores, pero a medida que lo han conocido se han encontrado con un secretario que maneja pocos datos, suele dar mal la información o minimiza el trabajo de la incómoda prensa, además de que para muchos resulta más fácil encontrar al gobernador, quien tiene fama de siempre atender su WhatsApp, que al propio secretario, por lo que la "Pony" le otorgó un contundente CUATRO, esperando que mejore su calificación para el próximo año.

Por el contrario, quien se ha ganado a pulso el alias de 'fiscal de hierro' ha sido el lagunero Gerardo Márquez, quien ha logrado que la fiscalía de la provincia se encuentre en el lugar número tres de procuración de justicia a nivel nacional, según un estudio realizado por Impunidad Cero, una asociación nada palera y de mucho respeto. Don Gerardo también ha logrado poner en marcha un proyecto de atención preventiva en los casos de suicidio que tienen a Coahuila encabezando los primeros lugares en el país, como también ha trabajado en los protocolos de violencia de género, y sobre todo ha puesto a temblar a más de un travieso; incluso, muchos dicen que parte de que la estrategia de seguridad en la entidad vaya bien es gracias al fiscal. Nuestros subagentes, disfrazados de policía ministerial con bota y cinto piteado, nos informan que si don Gerardo logra corregir las descalabradas en su equipo de comunicación y castigar de manera ejemplar a uno que otro muchachón de su cuerpo de agentes que se anda pasando de lanza con la ciudadanía, logrará un trabajo ejemplar en la institución. Entre que son peras o son manzanas, nuestra supercomputadora le entregó al fiscal de Coahuila un decoroso SIETE.

************

A quien el "góber" Riquelme tuvo que poner a trabajar seriamente luego de haber estado disfrutando de una gran beca en la Universidad Autónoma de Coahuila en el sexenio pasado fue al señor de los números y encargado de las finanzas de la provincia, Blas Flores Dávila, quien ha tenido que sudar y sudar con los recortes anunciados por la Federación para el próximo año y ajustar los planes de trabajo para que las cuentas le salgan, ya que, a decir de nuestros subagentes, su jefe le tiene un ojo encima todo el tiempo, para lograr que se renegociara a favor del estado la megadeuda del moreirato; algo que esta secretaría ha logrado también es una mayor recaudación, pero sobre todo lo que sí hay que reconocer es que a las organizaciones civiles, instituciones y sobre todo a los Municipios les han llegado los recursos a tiempo, por lo que don Blas no ha aprendido las mañas de algunos estados vecinos que jinetean el diseño de los demás y después no hayan cómo hacerle, razón por la que la "Pony" le dio un SIETE.

************

Luego de ponerse un protector marca "ACME" antirrayadas de colmillo para calificar al secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, uno de los caciques politiqueros que han sobrevivido sexenio tras sexenio en la provincia y han pasado incluso por los Gobiernos más oscuros sin ser detectados, la "Pony" buscó y buscó cuanto dato le fue posible, sin lograr encontrar que el titular de la cartera de Gobierno se ha convertido en una especie de funcionario protocolario, es decir, enviado a los eventos sin importancia a los que el gobernador no puede asistir. Luego de que le fue arrebatado el control de la Universidad Autónoma de Coahuila, don Chema ha estado digamos que sobreviviendo y buscando un bajo perfil, un tanto porque se ha terminado con el mito del funcionario todopoderoso, y otro porque el actual gobernador se encarga de los temas importantes personalmente, razón por la que a Fraustro Siller se le ve muy poco saliendo de la comodidad de su oficina, por lo que fue calificado con un seco CINCO.

************

En La Laguna, una de las pesadas herencias de la anterior administración estatal, que ha tenido que sobrellevar el "góber" Riquelme, es el Tortubús... Perdón, Metrobús. Un sistema de transporte público que si correrá a la misma velocidad que su construcción, mejor que nos agarren confesados. Nuestros subagentes, que han estado apostando para ver quién le atina a la fecha de terminación de la obra, nos dicen que el diseño del sistema no es que esté del todo mal, sino más bien que logró acoplarse al ritmo de trabajo del flamante secretario de Infraestructura de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, quien si por algo se ha caracterizado desde que trabajaba con el Partido Acción Nacional es por entregar todas las obras a su cargo a destiempo y con sobrecostos.

Incluso, a decir de nuestros indiscretos subagentes, en la capirucha del estado sus compañeros directores han acuñado como "chascarrillo" una frase que emplean cuando algo se atrasa más de lo debido: "es que los hizo Berlanga". Al encargado de las obras públicas en el estado incluso le ha dado por ponerse a jugar a las vencidas con los habitantes de algunos sectores del Centro de Torreón que le han bloqueado el bulevar Revolución exigiendo que abran los cruces peatonales a la izquierda, algo que no habría sucedido si don Gerardo hubiera entregado la obra a tiempo. Otro tema que le achacan al secretario es estar bateando para los dos lados en las negociaciones con los insufribles transportistas de Torreón, varios de los cuales dicen que Berlanga les pasa información privilegiada a unos pocos, sin saber con qué oscura intención, y si la oficina a su cargo no brilla mucho en La Laguna, en las otras regiones no es que deslumbre que digamos, incluso tiene a varios haciendo cruz con los dedos para que no le dé por alargar varios añitos el Parque Ecológico del Cerro de las Noas, razón por la que fue reprobado con un feo DOS.

************

El que sigue sin entender que Coahuila tiene una importante Zona Metropolitana que colinda con el estado de Durango y se llama La Laguna es el terco secretario de Educación, Higinio González Calderón, a quien le dio por cambiar los requisitos de edad de los niños que quieran ingresar a primaria, por lo que un niño que, por ejemplo, termina su kínder a mediados de año en Gómez Palacio y le faltan días para cumplir los seis años no podrá ser matriculado en primaria en una escuela de Torreón, por no cumplir con la ocurrencia del secretario. Don Higinio presume mucho la millonaria inversión que se ha realizado en el mejoramiento de las escuelas, pero lo cierto es que la lista de planteles con necesidades de servicios públicos, seguridad e infraestructura en general crece, por lo que, según nuestros subagentes, el secretario de Educación se preocupa más por complacer la burocracia sindical de los maestros que por la educación de los niños del estado, que vaya que no es lo mismo. Así que obtuvo un contundente CUATRO.

************

La "Pony" enlistó también a una serie de secretarios estatales que son tan grises que si entraran a un concurso de gris, perderían por grises. Tal es el caso de las enquistadas en la nómina Eglantina Canales, a cargo de la Oficina de Medio Ambiente, y Sofía García Camil, titular de Cultura, ambas sobrevivientes del sexenio de Rubén Moreira. En el caso de la primera no solo ha pasado totalmente desapercibida, sino que es de las pocas que se dan el lujo de cobrar del erario estatal y no conocer La Laguna ni las otras regiones, y no solo por evitar la fatiga, sino porque no tiene a qué venir, es decir, ningún proyecto. Siendo el medio ambiente el tema del momento y de nuestra era, doña Eglantina si mucho atina a anunciar de vez en vez que sembrará miles de árboles, que tampoco se ven. Mientras que la zarina de la cultura se ha pasado de festival en festival, con carteles cada vez más venidos a menos sin lograr consolidar proyectos de formación de largo alcance, y a pesar de gastar millones de pesos en su gestión, son pocos los creadores de a pie que se ven beneficiados del presupuesto, por lo que doña Sofía se ha dedicado a mantener la cultura en un pequeño círculo social. Por eso la supercomputadora, ya a punto de soltar una que otra maldición por el agotamiento, les dio a ambas un mediocre CINCO.

************

De la Urbe de Adobe, la supercomputadora enfiló su señal a la tierra de los alacranes, mientras en el camino aprovechó para recargar baterías luego del desgaste calificando a los funcionarios de Coahuila. Después de procesar los datos y números que los subagentes entregaron, la "Pony" empezó por evaluar la gestión del gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro Torres, que cerró un complicado año no solo por el anuncio de los recortes presupuestales para el 2020 que lo pusieron a sudar frío, sino por la balconeada que le dio la alcaldesa de Morena en Gómez Palacio, Marina Vitela, luego de haberse jineteado las partidas que la Federación eroga a los Municipios para pagarles a los maestros. Aunque a decir de los subagentes, en el 2019 los momentos en los que más se puso rojo del coraje el "góber" de Durango fueron precisamente en La Laguna, en las giras presidenciales del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando salió abucheado masivamente. Durante una de esas visitas el preciso terminó por cancelar en una consulta a mano alzada los recursos para el proyecto del Metrobús en La Laguna de Durango, lo que indignó a don Rosas Aispuro; lo que no dijo el gobernador es que mientras en Coahuila este proyecto está casi finalizado, en su estado él paso de agache durante tres años y ni la primera piedra había tramitado.

Varias de las deudas del gobernador con los laguneros siguen pendientes, como el hospital que permanece como elefante blanco sin abrir sus puertas, el pago de los quinquenios de los maestros o los libramientos carreteros que no tienen para cuándo; y mientras Aispuro está más preocupado por la grilla de los gobernadores panistas, el Estado sigue ocupando los últimos niveles de inversión y desarrollo. Aunque con el anuncio durante el mes pasado de la instalación de una empresa asiática que generará en La Laguna un buen número de empleos, el mandamás del estado de los alacranes alcanzó a pegarle de lleno a un simple CINCO.

************

Si de algo padece La Laguna de Durango es del abandono casi total de los secretarios de Estado. Para los laguneros los nombres de los titulares de la mayoría de las carteras son tan desconocidos como el de los jugadores de un equipo de futbol de Uzbekistán. Sin embargo, en la memoria RAM de la "Pony" uno de los nombres que curiosamente no es tan desconocido es el del secretario de Desarrollo Económico, Ramón Dávila Flores, quien ha sido cuestionado por tener a la entidad en los últimos lugares de inversión extranjera directa, así como de desarrollo y fomento económico. Nuestros subagentes, disfrazados de piñata de fin de año, nos comentan que afortunadamente una de esas pocas inversiones que esta secretaría ha traído para Durango se quedó en Gómez Palacio, razón por la que don Ramón obtuvo de nuestra supercomputadora un sencillo SEIS.

************

Uno de los pies de los que más ha cojeado nuestra región del otro lado del Nazas, es decir, del que gobierna José Rosas Aispuro, es la seguridad. La Fiscalía General de Durango, a cargo Ruth Medina Alemán, se ha dedicado a sacarles la vuelta a los problemas, pero con muy pocos resultados, casi ninguno, y como evidencia la "Pony" tuvo en cuenta que la Vicefiscalía para La Laguna está desaparecida, ofrece poca información, y las escasas denuncias que los sufridos laguneros presentan no llegan a ningún lado... Temas tan sensibles como los levantamientos exprés, que han sufrido algunos empresarios, o los robos de vehículos que siguen alarmando a la población. Otro pendiente de doña Ruth son los protocolos para atender los feminicidios en su estado, o las alertas de género, y para acabarla de amolar, La Laguna de Durango también se encuentra en los vergonzosos primeros lugares en suicidios; y a diferencia de su homólogo de Coahuila, los programas de prevención son casi inexistentes en la entidad. Después de andar cuidando que no le fueran a robar el teclado del otro lado del Nazas, la "Pony" le dio a la fiscal un CINCO.

Una de esas secretarías que no más no dan una es la de seguridad pública, en manos del jefazo Francisco Javier Castrellón Garza, quien no ha logrado un combate efectivo a la delincuencia y la Policía estatal sigue sin brillar mucho que digamos; y como en La Laguna se cuenta con el modelo de mando único especial, es una de las regiones que para el secretario está algo olvidada, razón por la que obtuvo una calificación de CUATRO.

************

Quien parece que todavía no encuentra en el mapa dónde queda La Laguna es el secretario de Salud, Sergio González Romero, o mejor dicho, ha decidido hacer como que no sabe cómo llegar, porque ni al tema del equipamiento y funcionamiento del Hospital General de Gómez Palacio ni al tema de las deficiencias de las unidades regionales le ha querido entrar, salvo para prometer que ya están escogiendo el personal médico y los muebles para abrir el hospital, no más que de dientes para fuera, porque en la práctica sigue cerrado. Y muy a pesar de que han protestado médicos, químicos, enfermeras y personal administrativo de La Laguna de Durango, al doctor Sergio poco le ha importando. Ya cansada de tantos malos recuerdos y a punto de bloquearse, la supercomputadora le lanzó un rotundo CUATRO.

************

Otro de los que no se han enterado de que el estado, o mejor dicho, trabajar en un puesto estatal, significa salir aunque sea de vez en cuando fuera de la capital es el titular de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, quien se ha concentrado en presumir a la tierra de los alacranes como potencia cinematográfica, ejemplo de turismo ecológico y cuanta maravilla histórica y arquitectónica se puede disfrutar en la entidad, claro, siempre y cuando eso no signifique salir de la capital o sus cercanos alrededores, razón por la que varios empresarios de La Laguna le han empezado a exigir al gobernador que ponga a trabajar a su encargado de Turismo, pero para todo el estado, porque de La Laguna parece no conocer ni las gorditas, y eso que se puso para la foto en primera fila la vez que conoció Mapimí por el rodaje de una película. En fin, la "Pony" se esforzó en darle un merecido CUATRO.

************

Cerca de la locura, la "Pony" tiene pendiente evaluar la chamba de algunos funcionarios que este año se salvaron de vivir en el error, pero la batería de la supercomputadora se averió luego de una larga jornada sin descanso, sobre todo después de ver cómo muchos de estos personajes han pasado con más pena que gloria. La "Pony" espera que el próximo año se apliquen y por lo menos hagan como que trabajan, y ya en modo optimista desquiten los abultados salarios que reciben. Así que esperaremos que el 2020, con todo y que la grilla estará a todo lo que da por las elecciones intermedias y se podrán medir fuerzas y estructuras en estos reborujados tiempos, el panorama mejore y a La Laguna le vaya mejor. Mientras tanto, la supercomputadora se desconecta y su servidor, el Agente 007, les desea a todos un próspero y feliz 2020.