Presagios funestos o compromiso social

Al cambio de año, infinidad de gurúes profetizan calamidades apocalípticas que acaecerán en el año nuevo, algunos realmente intrascendentes, pero otras creíbles por las circunstancias sociopolíticas del momento; unas con fin solo de asustar incautos, pero otras conllevan un interés insano de provocar daños en un afán de destruir por destruir, las hay con aíre doctoral, sintiéndose infalibles informan hechos aleatorios como incuestionables. Ello nos recuerda el argumento de un cuento de Gabriel García Márquez publicado en 1967 y adoptado para el cine: En un mísero pueblo, tras un parto con tradicional ritual; un desafortunado accidente provoca la ruptura de un cáliz de inapreciable valor moral, terriblemente consternada la vieja partera lanza entonces una premonición que suena a maldición "Algo terrible va a pasar en este pueblo" y todos tiemblan de terror. Hechos prácticamente normales en otras circunstancias, ahora al ocurrir son achacados al presagio de aquella comadrona; eso agrava más la situación; llegan incluso a ver que los muertos resucitan. Finalmente, la población sufre pánico psicótico convencida de que el mal se ha apoderado de la comunidad; termina por abandonar el poblado y salir de él, cayendo en la miseria al ir, en condiciones desastrosas, a buscar dónde vivir sosegadamente.

La realidad sociopolítica que hoy enturbia nuestro país, se puede graficar a través de contradicciones implacables de intereses aparentemente irreconciliables; la derecha busca destruir a la izquierda y viceversa, pero no como tendencias ideológicas, sino como grupos sociales, o sea, auténticos holocaustos. Tanto los "INJURIAlovers" como los "CONCORDIAfóbicos" demuestran ser individuos de baja capacidad reflexiva. Todo es oscuro absoluto o todo es brillante destellante, no existe el término medio que tanto primo Aristóteles. Incluso: Si Tú te abstienes de criticar, inmediatamente te encasillan entre los contrarios; tampoco hay medias tintas… "si no estás al mil por ciento conmigo… estás contra mí"; eso es típico de personas con pocas luces mentales o resentidos por pérdidas de poder político o económico. Ambos bandos se pronostican mutuamente destrucción y muerte, pero lo cierto es lo único que realmente desaparece son la sensatez y los juicios razonados.

Pero en la realidad auténtica, México no está polarizado. Mienten los agoreros de la destrucción nacional, claro que existen quienes sueñan con una lucha entre facciones en nuestra patria; quienes desean replicar el golpe de estado de Bolivia y que seamos también y otra vez gobernados por delincuentes, como aquellos usurpadores. Afortunadamente sus fatídicas predicciones y deseos son irracionales e irrealizables. Polarizados los norteamericanos, un 51 % está contra Trump y un 43 % lo defiende; incluso grandes bandos de ambas partes están en plan de luchar duramente. Pero en México no es así, un sector conserva un 70 % de aprobación, en tanto que, del restante 30 %, dos terceras partes no les interesa nada. Ahora bien, máximo un 1 % a un 1.5 % de cada sector (gobiernistas u opositores) estarían dispuestos a una confrontación agresiva; (cada 1 % equivale a un millón trescientas mil personas).

Sea honesto con Usted mismo amable lector: ¿estaría dispuesto a sacrificar su tranquilidad por salir a la calle a combatir de un lado o del otro? Claro que no. Existen oportunistas que se la pasan reenviando memes contra una camarilla o la otra, pero hasta ahí, otros arribistas por quedar bien con sus patronos opinan según les conviene, absoluta carencia de convicciones. Pero, de ahí, a molestarse en salir a protestar o declararse públicamente, existe un abismo de diferencia. Analice los fracasos rotundos de marchas que tienen que utilizar fotografías de manifestaciones chilenas para tratar de hacer creer que tienen adeptos. Usted, ¿seguiría alguna de esas abyectas catervas a una lucha encarnizada? México no está polarizado; búrlese, carcajéese de los infaustos e ignorantes zahorís que buscan asustarnos con el petate del muerto.

Esas minorías, a través de bots e infundios están intentando con minúsculo éxito, pero constante sandez, socavar la confianza popular. Falacia tras falacia se retransmiten continuamente sin detenerse a analizar, ya no digo reflexionar, si son verdad; su odio hace regurgitarlas como simples remedos fútiles. Ejemplo: la supuesta fiscalización de personas a través de las tarjetas de crédito que resulto fraude ominoso y que los bancos, principales beneficiados/perjudicados, reconocieron como positivo generador de facturas electrónicas; quienes desgarraron sus vestiduras se quedaron encuerados. De lo que sí debemos cuidarnos es de las "opiniones" económicas disfrazadas de "científicas" emitidas por las calificadoras de riesgo Moody's, Standard & Poor's y Fitch, quienes fueron juzgadas y sancionadas en 2008 por el senado norteamericano al haber otorgado evaluaciones excelentes (AAA) a bonos declarados "Basura"; con puntajes "groseramente imprecisos" e "irracionalmente altos"; dejando a millones de pensionados sufriendo una vejez en la indigencia, mientras ellas obtenían ganancias incalculables. Hay detractores que confiando en esas acreditadoras profetiza un desastre económico nacional. Una vez más: nulo razonamiento científico; juicios desvariados y odio exacerbado.

Los presagios de los profetas del terror se generan atemporalmente. Hacía 1519 ocho profecías provocaron que Moctezuma Xocoyotzin creyera que los dioses decretaban el fin del imperio mexica y por ello, a la llegada de los españoles no les presentó combate. Ese desvarío irracional provocó la rápida caída de su civilización. Tampoco los aztecas reflexionaron, se dejaron conducir por augurios.

Vaticinemos extraordinarios sortilegios para el 2020; confiemos en el Hada Madrina bondadosa llamada "Participación Ciudadana". Ella, hilvanada con inteligencia, prudencia y razonamiento nos puede conducir a un futuro promisorio, logrando alcanzar una vida digna para todos los mexicanos, no solo para muy pocos.