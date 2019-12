Obispo de Saltillo entregaría su renuncia el próximo año

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, manifestó que será al cumplir 75 años de edad, que presentaría su renuncia al Vaticano, al manifestar que lo anterior se encuentra estipulado dentro del Derecho Canónico.

Fue en el año 2018 que el Papa Francisco estableció de manera oficial la obligación de los obispos y otros cargos dentro de la Iglesia para presentar su renuncia al cumplir los 75 años de edad.

Será a mediados del año próximo que el obispo Vera López cumpla 75 años de edad, por lo que hará lo conducente en el momento que se tenga que hacer.

"Yo haré lo que tenga que hacer, no me voy a cruzar de brazos. Claro que en el derecho está eso; como no", resaltó el obispo.

Fue durante su visita a diferentes Centros de Readaptación Social de Saltillo donde confirmó que presentará su renuncia tratándose de un Derecho Canónico.

El obispo fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1975 por el Papa Pablo VI; mientras que en 1988 recibió la ordenación especial de el Papa Juan Pablo II.