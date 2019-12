Surge #LordInterjet en redes sociales tras cancelación de un vuelo

Por medio de redes sociales usuarios han denunciado la violenta actitud de un trabajador de la aerolínea Interjet, situación que se suscitó presuntamente después de que un usuario le pidió sus viáticos por la cancelación de un vuelo. Detalles que lo han hecho merecedor del apodo #LordInterjet.

Según la información que circula en la red, los hechos tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el empleado habría arremetido contra un cliente después de discutir con él cuando éste le reclamó por sus viáticos que le correspondían por ley, ya que el vuelo había sido cancelado.

Un clip compartido en torno al caso, muestra a los usuarios de la aerolínea quejarse frente al mostrador de ésta, momento en el que el trabajador de la compañía encara a una persona que lo graba.

"No me grabes, no me grabes", dice el empleado de Interjet antes de que el video se corte.

#CirculaEnRedes | Empleado de @interjet golpea a un usuario de la aerolínea tras negarse a dar los viáticos por la cancelación de un vuelo en el #AICM. Lo bautizan como #LordInterjet pic.twitter.com/7cQJTQ1JRv — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) December 27, 2019

En otra grabación se ve al mismo hombre protagonizar una pelea junto con otras personas que serían parte de los usuarios del vuelo.

¿Qué opinan de este sujeto que trabaja en interjet repartiendo madrazos y no abrazos ? #LordInterjet pic.twitter.com/hUgs1kx6FE — Ni chairo | Ni fifi (@PejendejoAMLO) December 27, 2019

Medios nacionales indican que elementos de seguridad del aeropuerto tuvieron que intervenir para detener la pelea.

Dicha situación generó una serie de memes y burlas por parte de internautas que se quejaron por la actitud del hombre en los videos.

#lordInterjet solo es un ejemplo de todo el personal tan egocéntrico y grosero que tiene esta aerolínea. pic.twitter.com/sMOYRhNdeH — Mario Delgado (@MayitoelLoco) December 27, 2019

Es lo mejor que puedes hacer, dejar de volar con ellos, al rato te van a querer golpear por reclamar como #LordInterjet pic.twitter.com/z7V4uFkqC7 — Sonia Morales (@Soniao869) December 27, 2019

Disculpe me pude dar lo que por ley me corresponde ...#LordInterjet respondiendo amablemente pic.twitter.com/KnTRs2eewl — Daniel (@dan16c) December 27, 2019

Cuidado con quejarte, al parecer ahora interjet y #LordInterjet te golpean si te quejas, pic.twitter.com/iw1lsTSKnJ — Carlos Zavala (@MD_CharlyZavala) December 27, 2019