¿De qué color ves estas fresas? La ilusión óptica que confunde en la red

La fotografía en cuestión fue publicada originalmente en febrero del 2017 en Twitter por el japonés Akiyoshi Kitaoka, profesor de psicología, quien se dedica a crear material relacionado con las ilusiones ópticas. Sin embargo, recientemente usuarios han destacado la imagen de las frutillas.

La confusión surge debido a que a primera vista las fresas pueden ser percibidas en una tonalidad gris, pero si se ve con detenimiento la foto por unos segundos, éstas comienzan a tornarse rojas.

Cabe destacar que no son rojas, pues en la imagen no existe ni un sólo pixel del mencionado color.

Esto se debe a un fenómeno conocido como consistencia de color, el cual hace que nuestro cerebro trate de percibir el objeto en cuestión tal y como lo recordamos.

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。



Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7