Nuestro Recomendado

El cantautor español Melendi, quien recién concluyó su participación como “coach” en la segunda temporada de La voz kids, declaró que a sus 40 años se encuentra en el mejor momento de su vida.

“Mi mamá y yo nos parecemos mucho y ella me dijo que los 40 son la mejor época del ser humano y tiene razón, me siento en el mejor momento de mi vida, siento que los 40 son como los nuevos 30”, destacó el intérprete de Un violinista en tu tejado y Lágrimas desordenadas.

En entrevista resaltó que cada ser humano tiene la capacidad de construir su propio futuro y, en su caso, procura vencer sus miedos para que el escenario de su vida, en los próximos 40 años, sea igual o mejor que los años ya vividos.

“Quiero ser lo que me imagino que puedo ser. Me gustaría morirme a los 80 años en una mesa, durante la Navidad, con todos mis hijos y mis nietos juntos. Voy a trabajar con esa percepción de mí mismo para que suceda”, comentó.

Reflexionó que “en ocasiones, la vida pone a cada persona en tesituras distintas. Tiene que ver con aquello que piensas hoy y que mañana quizá no es igual, pero te cambia el aprendizaje y la lección del día rápidamente”.

Melendi, quien participó en La voz kids, junto a los cantantes Lucero y Carlos Rivera, también como “coachs”, mencionó que le gustaría continuar en la música en la siguiente mitad de su vida, “porque no sé hacer otra cosa, si me quitan eso, moriría”.

En la actualidad, el español promueve su más reciente disco titulado 10:20:40, el cual significa 10 discos, 20 años de trayectoria y 40 de edad. Hasta el momento se han desprendido dos sencillos: El ciego y Casi. Precisó que el concepto general del disco se refiere a vencer la crisis de los 40.

“Trato de hacerle entender a la gente que no me pesan los 40, pero sí me pesan. Las canciones que hay son las que veo, soy un farsante que copia historias de las personas y las hace canciones”.

