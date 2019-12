LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

No por vieja deja de ser efectiva la fórmula aquella de "sabía usted que…" En realidad en una publicación que se encabeza preguntando ¿Sabía usted que..? por lo general la pregunta resulta prácticamente inútil pues lo que se publica bajo ese rubro generalmente son cosas que la generalidad del público no conoce. Por cierto, ese "que" en la frase "¿Sabía usted que..?" no lleva acento, aunque esté dentro de una pregunta.

Utilizando esa fórmula y si usted lo permite, le daré algunas recomendaciones con respecto a su manera de escribir para que lo pueda hacer de una manera correcta. "Está bien -dice una señora del público- porque fíjese que yo tengo muy buena ortografía". En ese caso yo le haría la observación a la dama de que lo que está diciendo es un pleonasmo. Lo que pasa es que, de acuerdo con sus raíces, la ortografía es "la manera correcta de escribir". Entonces decir "Yo tengo buena ortografía" es como decir "yo tengo una buena manera de escribir correctamente" y el escribir correctamente ya de por sí es bueno, por lo tanto no hay necesidad de ponerle calificativo. "Para consultar a ese médico tienes que hacer una cita previa…" es una frase muy común, sin embargo hay que dejar bien claro que es otro caso de pleonasmo… Pues sí, porque las citas siempre tienen que ser previas. Imagínese que hiciéramos una cita para un día que ya pasó. No tiene sentido. Entonces, si todas las citas tienen que hacerse previamente, decir "cita previa" es un pleonasmo. Con decir "hacer cita" es suficiente. Eso sucede también con los programas pregrabados. "Les presentamos ahora una entrevista pregrabada con el funcionario tal…" ¿Y qué si la grabamos después de que se transmitió? No se puede, claro. Entonces, todos los programas grabados tienen que ser grabados previamente por lo tanto en la expresión "pregrabado" el prefijo pre sale sobrando. Antes de irme cito otro pleonasmo muy común: el de las divisas extranjeras. En el Diccionario de la Academia dice que una divisa es una moneda extranjera en relación con la de nuestro país. O sea que -usted ya lo entendió- que todas las divisas son extranjeras por lo tanto el adjetivo sale sobrando. También el funcionario público es un pleonasmo, porque el funcionario es un empleado público. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Miriam Visil pregunta: "¿Se puede decir 'lo compré en la tienda de por tu casa'?". LE RESPONDO: No. Esa expresión es incorrecta. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si a los cultos se les confiara dar aliento a los idiomas, todavía estaríamos hablando en latín.