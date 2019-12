Piden trato igualitario en caso Vallarta

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que hay elementos que demostraron que la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta fue un montaje, sin embargo aclaró que éste último no es beneficiario de la Ley de Amnistía.

"Por los delitos que está siendo procesado Israel Vallarta no hay ninguna posibilidad de que obtenga su libertad por la Ley de Amnistía, está totalmente descartado. Son delitos mentores y, por supuesto, un secuestro no es un delito menor, es un delito grave, por lo tanto no caería bajo los supuestos normativos que la Ley de Amnistía contempla", expresó.

Ello, luego de que tanto Cassez como Vallarta fueron detenidos el 9 de diciembre de 2005 por elementos de extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el rancho "La Chinitas", ubicado en la carretera México-Cuernavaca, acusados de ser los líderes de la banda de secuestradores Los Zodiacos.

En conferencia de prensa, Sánchez Cordero calificó como inverosímiles las pruebas que en su momento se presentaron contra la referida pareja; "estaba llena de falsedades, de correcciones como se iban presentando nuevas evidencias y, por supuesto, no tenían ningún nivel probatorio".

Recordó que incluso en el momento de la detención un reportero que cubría la nota dio detalles importantes sobre los detenidos, lo que hace suponer que fue informado de antemano, además una de las presuntas víctimas cambió en cuatro ocasiones su testimonio.

"Antes de entrar al lugar donde estaban las tres personas secuestradas (...) él (el reportero) hace el anuncio antes de entrar de que hay una pareja de secuestradores. Ella de origen francés, de la banda de Los Zodiacos y que tiene secuestrada a una mamá con un niño y a otra persona del sexo masculino", detalló.

La titular de Segob calificó el asunto Cassez como un "parteaguas" en la historia del sistema penal del país, "porque se dio evidencia de cómo la policía, que debe ser la primer respondiente y la que debe cuidar a la población, es la primera que violenta derechos humanos no solamente dentro de un proceso judicial sino con anterioridad a este".

En 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de Florence Cassez, lo que dio marcha atrás a la condena de 60 años de prisión que se le había imputado por el presunto delito de secuestro, luego del montaje mediático del asunto.

Sánchez Cordero consideró que para Vallarta deben aplicar los mismos criterios que se hicieron en su momento para la liberación de Cassez. "Fue un montaje, hay falsedad de todo, incluso hay pruebas que han sido sembradas, obviamente", acotó al insistir que no es beneficiario de una amnistía.