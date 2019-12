Sánchez Cordero acusa a adversarios de correr rumor de su salida

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que sus adversarios, "tanto internos como externos", han corrido el rumor sobre su posible salida del Gobierno federal y aseguró que ella tiene la intención de seguir trabajando.

"A mí sí me gustaría seguir sirviendo al Presidente y desde luego al país, siempre que le preguntan al Presidente, dice que está contento conmigo, tengo una relación muy buena con él", expresó la secretaria de Gobernación.

Explicó que a pesar de esto, en algunos temas no ha podido dar resultados al presidente Andrés Manuel López Obrador; puso de ejemplo el caso del exgobernador Mario Villanueva, quien sigue encerrado en una prisión a pesar de tener más de 70 años.

"Me hubiera gustado que saliera este fin de mes, no se pudo, fueron situaciones ajenas a mi persona, me gustaría que muchos de los llamados presos políticos y que les han sembrado temas de sedición o bloqueos a medios de comunicación, me gustaría que salieran también, pero eso lleva tiempo", señaló.

En conferencia de prensa, Sánchez Cordero dijo a sus adversarios: "no se la voy a poner fácil, seguiré haciendo mi trabajo".