Nace rinoceronte negro en zoológico de EUA

Explicó que luego de 15 meses del embarazo “Doppsee”, la madre del nuevo inquilino del parque, dio a luz a la cría de este mamífero que habita mayormente en la sabana africana.

Indicó que por vez primera en los 100 años de historia del zoológico ubicado en el estado de Michigan se registra un nacimiento de este tipo, el cual sucedió el pasado 24 de diciembre.

El padre, llamado “Phineus”, vive en Texas y pasó un periodo en Potter Park en 2017 específicamente para reproducirse.

A zoo in Michigan received an early Christmas present: the birth of an endangered black rhino calf. pic.twitter.com/LIds9WSSk7