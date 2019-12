Vuelo de dos horas se convierte en viaje internacional de dos días

Un vuelo de Air Canada entre las ciudades de Vancouver y Whitehorse, ambas canadienses, que debía durar sólo dos horas, se convirtió en toda una travesía de dos días debido a las condiciones meteorológicas.

El lunes de la semana pasada el vuelo con 88 personas salió de Vancouver con destino a Whitehorse, capital del territorio Yukón, sin embargo, debió desviarse a Alaska por culpa del mal tiempo. Como los pasajeros no iban a salir de su país, no llevaban sus pasaportes, así que las autoridades estadounidenses aceptaron que entraran a su territorio pese a no tener sus papeles oficiales consigo.

Tras un retraso de 36 horas, varios pasajeros llegaron finalmente a su destino el miércoles, y el resto fue llegando durante el resto de ese día.

"La única crítica que tengo es por la falta de la comunicación con Air Canada. Simplemente no teníamos ni idea de lo que estaba pasando", dice una de las pasajeras afectadas al a cadena CBC.

