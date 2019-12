Dentista muestra cómo el alcohol destruye los dientes

El dentista británico Christopher Orr, con 23 años de experiencia profesional, compartió recientemente fotografías que demuestran el efecto negativo del alcohol en los dientes.

El objetivo del odontólogo es dimensionar las advertencias del cuidado bucal, especialmente en época de fiestas navideñas en que el consumo de bebidas alcohólicas aumenta.

"La defensa natural del cuerpo es la saliva que protege los dientes, pero [el cuerpo] necesita tiempo para producirla, generalmente alrededor de media hora", declaró el médico al diario The Sun, agregando que en fechas navideñas se come tanto que a veces no da tiempo de este proceso.

La acidez del alcohol ablanda el esmalte de los dientes, señala Orr, y añade que las cinco peores bebidas para los dientes son: los cócteles alcohólicos fuertes con refresco de cola, el champán, el prosecco, los vinos rosados y los vinos blancos dulces.

