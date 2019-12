Otorgó Calderón más territorio a mineras

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el exmandatario panista Felipe Calderón entregó en su sexenio mayor territorio a empresas mineras que en el Porfiriato.

"Nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas. En un sexenio, se entregó todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el Porfiriato, que fueron como 30 millones de hectáreas", dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

De acuerdo con gráficas presentadas por el mandatario, se han concesionado 117 millones de hectáreas desde Salinas.

Felipe Calderón es quien más ha concesionado territorio (35.5 millones de hectáreas); luego Ernesto Zedillo con 34.6 millones de has.; Vicente Fox con 24.9 millones de has; Enrique Peña Nieto con 9.9 has. concesionadas, y Ricardo Salinas con 8.9 has.

El mandatario federal puntualizó que la superficie concesionada representa la mitad de todo el territorio nacional; es decir 197 millones de hectáreas. Y, detalló que las 21.3 millones de has. actualmente explotadas equivalen al 10% del territorio nacional.

Mientras que, en cuanto a la entrega de concesiones por sexenio, Ricardo Salinas lidera con 17 mil 267, le sigue Vicente Fox con 15 mil 763; Felipe Calderón con 12 mil 864; Ernesto Zedillo con 11 mil 524; y Enrique Peña Nieto con 5 mil 396 concesiones entregadas.

López Obrador aclaró que en su Gobierno no se ha entregado ninguna concesión minera y que su intención es detener ya la entrega de las mismas.

"No estamos cancelando las concesiones, sencillamente, detener ya la entrega de concesiones, porque con lo que ya hay concesionado, pues alcanza para millones de años.

"Aclarando que no se trata de cancelar ninguna concesión, que no se trata de cerrar ninguna mina, porque si son trabajadas las minas con responsabilidad, con cuidado al medio ambiente, si se les paga bien a los trabajadores mineros, si pagan los impuestos, pues es una fuente de trabajo, no se puede decir ya no habrá minería en el país. Pero, tenemos que hacerlo con responsabilidad que es lo que se está ordenando actualmente", agregó.

