Como cada fin de año, un selecto equipo de subagentes se dedica a desempolvar y afinar la supercomputadora "Pony", para que pueda emitir sus implacables calificaciones a todos esos funcionarios que durante el 2019 y en medio de los cambios de Gobierno y las alternancias (aunque sean de mentiritas) lograron seguir pegados de la ubre o bien consiguieron algún hueso. Nuestra supercomputadora, acelerada con los nuevos chips de fabricación china que compró al 2x1, decidió olvidarse de las fiestas navideñas y se puso a jalar hasta altas horas de la noche con el fin de promediar las calificaciones de los funcionarios municipales de La Laguna, dejando para la próxima entrega la evaluación de quienes viven de los presupuestos estatales.

Empezando en Torreón, con el alcalde panista Jorge Zermeño, lo primero que la "Pony" detectó fue una falta de control en el Ayuntamiento, con directores que parecen más interesados en hacer quedar mal a su jefe que en acercar las políticas públicas a los ciudadanos. Si bien don Jorge ha buscado hacer de Torreón una ciudad más ordenada, sus directores de Obras Públicas, Urbanismo y Servicios Públicos parecen más interesados en mostrar quién es el que más recauda y pone multas que en pavimentar las deterioradas calles de la ciudad, arreglar los parques o mejorar el drenaje, por decir una que otra cosilla. Aunque si algo le costó al alcalde Zermeño una baja en la calificación fue haber dedicado mucho tiempo a defender escándalos como los del hijo del jefazo de Policía, Primo García, luego de haber sido detenido en un filtro del Alcoholímetro. Con todos esos datos en su memoria RAM, la "Pony" le dio un rotundo SIETE.

Siempre polémico, el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, fue cliente predilecto de la supercomputadora, y no solo por la cantidad de altercados violentos que protagonizaron sus agentes con ciudadanos (en muchos casos provocados por la ciudadanía, hay que decirlo), sino porque su personal parece salir a trabajar a veces con las uñas, y por más que la dirección llena y llena las arcas municipales repartiendo multas a diestra y siniestra, muchas patrullas siguen varadas, las motocicletas sin refacciones y los "polis" con los uniformes remendados; por eso y por las denuncias de maltrato de varios de sus elementos, don Pedro Luis obtuvo de la "Pony" un feo CUATRO.

Educado y bonachón, el secretario del Ayuntamiento, quien ha tenido que apagar fuego tras fuego y convertirse en la cara más amable de la Administración blanquiazul, aun cuando no pueda resolver mucho que digamos, logró que los cálculos aritméticos de la supercomputadora le otorgaran un decoroso OCHO.

Por estar como el corrido, que se va… Que se va… Que se va… Y no haberse ido, además de la falta de protocolos de su corporación para enfrentar hechos violentos, como los asesinatos de una maestra en el desfile de la Revolución Mexicana y de un abogado en plena peregrinación, al igual que la siempre reprobable actitud de los oficiales que atropellaron a dos niños, causando la muerte de uno, las quejas de su corporación y el crecimiento de los delitos del fuero común, y para acabarla de amolar, alcahueteándole a su cachorro las travesuras, el director de Seguridad Pública Municipal, Primo García Cervantes, obtuvo de la "Pony" un contundente CUATRO, y eso que la calificación le fue otorgada luego de que el ventilador lograra enfriar un sobrecalentamiento en el servidor de la cordura y la indignación de la supercomputadora.

Muy a pesar de que las cuentas un día están complicadas y el otro también, además de que tiene que ocupar más tiempo en batear a los proveedores y amigazos de la Administración, de los números y las facturas, la tesorera del Ayuntamiento, Mayela Ramírez, obtuvo un decoroso SIETE. El titular de Obras Públicas, Tomás Galván, no ha logrado concretar ni un solo proyecto fundamental para la ciudad, y en las colonias donde ingresa a realizar trabajos en materia de drenaje deja más destrozos que las mismas inundaciones, por lo que la "Pony" le dejó un gris CINCO. De los tres exactivistas, ex luchadores sociales, exmiembros de la sociedad civil que ahora viven del erario, al que mejor trató la supercomputadora fue el titular de Cultura, Elías Agüero, quien acercó varios eventos a diferentes sectores y logró un muy buen SIETE. Mientras que el titular del Archivo Municipal, Carlos Castañón, publicó una serie de libros que lo hizo pasar raspando con un SEIS. Por su parte, el encargado de la oficina de Urbanismo, Aldo Villarreal, quien parece no dar pie con bola en su gestión, llega tarde a la oficina y no deja que ningún oficio salga de su despacho sin su autógrafo, creando un eterno cuello de botella; fue calificado con un CUATRO.

Aun cuando una parte importante de la ciudad vive con sed o tiene que esperar horas y horas para poder llenar de agua un recipiente por la falta de presión, sin mencionar a quienes les pegó el incremento en las tarifas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), su gerente general, Juan José Gómez, ha hecho circo, maroma y teatro para tratar de resolver un problema que parece no tener solución, aunque todas las estrategias de la paramunicipal se siguen quedando en intentos. Sin embargo, don Juan José, quien regresó al Simas luego de haber estado en la gerencia hace veinte años en la primera alcaldía de Jorge Zermeño, ha mantenido las puertas abiertas para informar la situación de la abastecedora de agua, incluso en los momentos más bochornosos de la empresa, como cuando le congelaron las cuentas por no pagar, o cuando los del Infonavit lo pusieron a sudar frío por andar jineteando las aportaciones de los trabajadores, razón por la que la "Pony" le otorgó una calificación de SIETE.

Aun cuando la "Pony" batalló mucho para encontrar información de los escurridizos regidores del "honorable" Cabildo de Torreón, apoyados en datos duros y en la megabalconeada que les dio la medición de monitor.mx, nuestra supercomputadora se dio a la tarea de juntar varios algoritmos para calificar a los ediles, empezando por los del agónico Partido Revolucionario Institucional. Conocida como la síndica más estridente y oficiosa que ha pasado por la historia del Cabildo de Torreón, Dulce Pereda, quien en ocasiones revira más con gritos que con cifras, pelea más con coraje que con ideas, y en ocasiones cree que las comisiones son una especie de circo en el que gana el que más show ofrece, obtuvo un decoroso SEIS de calificación, porque a pesar de todo, es la única que hace oposición, asiste a su oficina y no deja de trabajar.

En contraste, su compañera de partido Isis Cepeda, quien vive más preocupada por ayudar a su padre, el "profe" Mario Cepeda, en los fuegos internos y los cierres del bulevar Revolución en protesta por el Metrobús, que por hacer gestiones y, aun más, oposición. Incluso, lo único que hace es presumir que ella y su clan representan tal fuerza política que no reciben órdenes de nadie, por lo que se hizo acreedora a un horripilante CERO. Mientras el priista más panista de la oposición, Alfredo Mafud, y el empresario turístico y playero Antonio Gutiérrez Jardón alcanzaron un seco CINCO, una calificación tan gris como su gestión.

Con los regidores panistas la "Pony" no batalló mucho. Los únicos que compartieron un vergonzoso CERO fueron los blanquiazules Ana María Betancourt Favela, por haber pasado de agache y porque la única vez que le dio por proponer algo fue un desmedido incremento al transporte público; y su colega Ignacio García, más conocido en los bajos fondos transportistas como "el señor de los taxis", quien ha utilizado su curul únicamente para pelear contra los conductores de aplicaciones en línea; pero solo por afectar su negocio, no vaya a creer, mi estimado lector, que pensando en la ciudadanía. La "Pony" terminó dándoles un TRES, asombrada de que ni siquiera en sus propias casas supieran que son funcionarios públicos, a Esteban Antonio Soto, David Moreno, Elizabeth Pérez, Héctor González Madero, Valeria Hernández, Alberto José Rosales y Thalía Peñaloza, no solo porque no han hecho absolutamente nada, sino porque además han dejado solo a su propio alcalde; y si eso hacen con el jefe, ni para qué contar con el ciudadano de a pie que necesita alguna gestión. A pesar de pertenecer al partido de moda y que despacha desde Palacio Nacional, tanto Nacho Corona como María Elena Mireles y Leonora Jacob obtuvieron un mediocre CINCO.

La alcaldesa de la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, tiene más de tres meses en el cargo y, aunque comenzó sin recursos en las arcas municipales, la realidad es que no se han visto obras ni proyectos estratégicos, más allá de que se la ha pasado yendo y viniendo a la capirucha del smog para llevar a cabo gestiones. Dicen que la alcaldesa tiene las mejores intenciones de ordenar las finanzas del Municipio y dejar las bases para una ciudad que pueda tener servicios de calidad en cuanto a agua, drenaje y pavimentación, además de que se fajó los pantalones en el control de los horarios de alcohol, pues el pilar de su gestión es la familia, sin embargo, esto también ha sido uno de los aspectos más cuestionados, porque la nómina tiene más de cien familiares tanto de la presidenta como del síndico, la secretaria técnica, etcétera, porque una cosa es que se busque ayudar a uno que otro, pero aquí ya fueron demasiados, y con muy buenos sueldos. Por eso la alcaldesa recibe de la "Pony" una gris CINCO.

Encontrar dos directores en el Ayuntamiento de Gómez Palacio que fueran los menos eficientes o que menos trabajo han demostrado fue sumamente complicado porque hubo muchos candidatos, por tantas direcciones donde el titular solamente se para el cuello sin presentar resultados, como el caso de Reyna Castañeda, en la Procuraduría de la Mujer, o Liliana Estrella, en Transparencia, que han brillado por su nulo trabajo, a pesar de que lideran temas que son fundamentales para la Cuarta Transformación en la hermana república de Gómez, según ella misma lo ha dicho, una de las tantas razones para que la "Pony" no titubeara al momento de otorgarles un rotundo TRES.

Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, reportaron que en la lista de funcionarios destacaron dos personas porque han evidenciado errores en la actual administración. Gretel Romo, directora de Relaciones Públicas y primeraza nuera de la alcaldesa, ha sido señalada por distintos compañeros como la culpable de que Vitela en cada evento cometa error tras error; para muestra, el informe de los cien días, donde la presidenta, durante su discurso, saludó a funcionarios que ni siquiera estaban presentes, y luego dijo que la representante del gobernador de Durango era Rosario Robles... Upsss… Cuando obviamente era Rosario Castro, jefa de gabinete del mandatario estatal. Claro, nuestros subagentes, que no daban crédito, se enteraron de que el discurso se lo había escrito y revisado su propia nuera. Los errores de la directora de Relaciones Públicas son continuos y han causado malestar entre las demás direcciones municipales, que aseguran que esta figura únicamente les complica la realización de eventos y la comunicación con la alcaldesa, razones de más para que reciba entonces un horrible TRES.

Y el otro "prietito en el arroz" es Rosa Lilia López Moreno, directora de Salud Municipal, quien desde su llegada ha tenido todo tipo de problemas por su intención de reducir la población de perros callejeros, pero la doctora se ha olvidado por completo de que hay leyes de protección animal y su estrategia simplemente ha sido eliminarlos, por lo que en distintas ocasiones se han presentado los grupos ambientalistas y defensores de animales en la presidencia municipal para solicitar su destitución, pues en Control Canino los empleados señalan que son sus instrucciones las que valen, por eso la "Pony" se molestó y en solidaridad con los animales le dio un merecido TRES.

Ya con dolor de cabeza y a punto de desconfigurarse, la ajetreada "Pony" hizo un alto en Ciudad Jardín para darle una calificación al Gobierno municipal de Homero Martínez Cabrera, que cerrará el año en medio de una aprobación social regular y de algunas críticas en su contra por el tema de la transparencia, de la nómina municipal y del procedimiento que se siguió para privatizar el servicio de limpieza, con todo y la incertidumbre que se ha generado respecto al futuro de los empleados que actualmente se desempeñan en dicha área.

Durante sus primeros cien días de gobierno, don Homero parece no escuchar a su equipo de asesores, algunos "viejos lobos de mar", para tomar decisiones clave en Ciudad Jardín, por lo que ha centrado más su administración en cuestiones técnicas y desafiantes que en trabajar colectivamente, con flexibilidad y sensibilidad, sobre todo en lo referente a los cortes del suministro de agua potable a las escuelas y a los feminicidios, un tema que al inicio de su gobierno aseguró que no era "alarmante", aun cuando Lerdo es uno de los 16 municipios del estado de Durango con declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Lo que sí habría que reconocerle al alcalde es que en los estados analíticos de egresos de septiembre y octubre de 2019 se puede observar una disminución en distintos rubros, como en gastos personales y combustible, además de que cumplió con su promesa de campaña al aplicar el programa "Borrón y Cuenta Nueva" para terminar con el añejo problema de la cartera vencida y tratar de sacar de la crisis financiera al Sapal, por lo que después de hacer sumas, restas y multiplicaciones la "Pony" le dio un SEIS.

Graves problemas tiene la "Pony" para evaluar el desempeño de algunos de los regidores de Lerdo, que casi hacen un cortocircuito cuando de privatizar o municipalizar algún servicio se trata. En la administración de don Homero no se han sacado al sol los trapitos de la gestión de la exalcaldesa María Luisa González Achem y su hijo, Samir Rivera, actualmente regidor por Movimiento Ciudadano; en lugar de hacer oposición o cuestionar al Gobierno, la actual administración se ha dedicado a cobrar de agache e incluso pregona a los cuatro vientos el buen trabajo de su alcalde priista. Aunque, según los reportes de nuestros subagentes, el Cabildo de Ciudad Jardín, sea o no de oposición, no más está de adorno, en parte porque prefieren evitar lo que le pasó al regidor del PRI José Guadalupe Padilla Saldívar, que se abstuvo de votar por la privatización del servicio de limpieza y ese mismo día le corrieron a su esposa, Maribel Saucedo Salas, que cobraba como coordinadora de Bibliotecas.

A quien no se le ven ni tantitas ganas de trabajar es a la regidora independiente Nancy Yoselín Elías Ramos, pues a cien días de haber iniciado el gobierno se ignora cuál es su gestión y hasta la fecha solo se ha dedicado a levantar la mano cuando se trata de votar a favor de don Homero, pero no así para hacer alguna propuesta o dar algún comentario. Eso sí, la edil pocas veces se encuentra en su cubículo, y cuando ha sido abordada por la incómoda prensa argumenta que no puede dar declaraciones porque se pone "nerviosa" o no sabe, lo que es respaldado por su esposo y asistente, el excandidato a la alcaldía Roberto Balderas "Shampoo", que, por cierto, no se le despega ni para asuntos que le competen exclusivamente a la regidora. Al borde del estrés, la "Pony" le regala un redondo CERO a la edil, esperando que como propósito de año nuevo se proponga ponerse las pilas y haga válido su cargo de elección popular. Igual de triste está el caso de la regidora del PRI Roxana Acosta Gallegos, que se metió en camisa de once varas al no saber leer ni un dictamen en plena sesión de Cabildo, y, que dicho sea de paso, fue exhibida por su compañero de fracción Manuel Sánchez Calzada. Ya con los cables retorcidos, la decepcionada "Pony" se declara sin datos para calificar a la edil, esperando que para el próximo año aumente su participación con asuntos de importancia.

Después de recargar sus modernos paneles solares y ajustar su señal de wifi, la supercomputadora hizo tremendo esfuerzo por procesar los datos para calificar a los alcaldes de los municipios vecinos, empezando por Matamoros, donde eso de la alternancia con la Cuarta Transformación es no más de oídas, porque en los hechos… Lo cierto es que durante el primer año de la administración del morenista Horacio Piña, el municipio sigue sufriendo por los mismos males: servicios públicos, seguridad y una pesada y abultada nómina, donde los regidores y directores, al más puro y viejo estilo del PRI, fueron capaces de autorizarse un bono extra previo a un periodo vacacional, o el hecho de que no puedan atender a la ciudadanía en sus hora de trabajo. Don Horacio también ha destacado por tener poca tolerancia con los inoportunos medios de comunicación, quienes a veces osan preguntar por el alto índice de consumo de drogas en el municipio, o los programas clientelares… Perdón, sociales, mal dirigidos, razón por la que obtuvo un mediocre y gris CINCO.

En Francisco I. Madero la 4T llegó sin mucha expectativa, en parte porque muchos vaticinaron que el alcalde Jonathan Ávalos se enfrascaría más en pelearse con los priistas que en gobernar; desde sus inicios el alcalde de Morena se la pasó hablando de las deficiencias económicas y la enorme deuda de 7 millones de pesos con proveedores que le dejó el anterior Gobierno. Según nuestros subagentes, cada que don Jonathan quiere esquivar un tema espinoso recurre a los millones de deuda que le dejaron de deuda con la CFE y otras empresas. Pero más allá del discurso, nuestros subagentes, disfrazados de gestor con sueño, nos informan que hasta el momento en la administración no destaca ningún tipo de obra pública; sus calles y banquetas siguen en calidad de desastre, y del agua ni se diga: donde no hay, escasea. Así que, a punto de tronar de tantos cálculos, la "Pony" le da a don Jonathan un contundente CUATRO.

Otro de los municipios complicados de evaluar por falta de números para sumar y restar fue San Peter de las Colonias, gobernado por la panista Patricia Grado, quien a un año de gobierno ha tenido que comprobar eso de que una cosa es decir y otra hacer, porque por más que los problemas de la recolección de basura y el abastecimiento de agua potable le sirvieron a doña Paty para tundirles a los otros candidatos, ya en el gobierno ella tampoco es que haya podido hacer mucho que digamos. Nuestros subagentes aseguran que el municipio se sigue viendo descuidado, con calles deterioradas y con una policía que presenta muchas deficiencias, por lo que a la panista le ha tocado recurrir en varias ocasiones al Gobierno del Estado para que le dé una manita, razón por la que nuestra supercomputadora le entregó a la alcaldesa de San Pedro un serio CINCO.