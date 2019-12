Trabajadora de correos contesta la carta a Santa de un niño

Melissa Stinsman, trabajadora de la oficina de correos de Bloomsburg, en Pensilvania, respondió una carta enviada a Santa Claus por un niño que pedía, entre otras cosas, ropa y comida para su familia.

Stinsman dice que durante la temporada de vacaciones después de su turno, pasa voluntariamente cuatro horas por noche contestando cartas. "Usualmente les digo a los niños que mantengan sus calificaciones y que escuchen a sus padres. Uno pidió un kit de ciencias, así que le dije que un día, él podría convertirse en científico", cuenta la mujer de 26 años a Yahoo Lifestyle.

Sin embargo, una reciente carta se salía de lo típico. El niño de 9 años había escrito: "Querido Santa, voy a destacar los tres artículos principales que realmente quiero”. El niño marcaba la ropa y comida para su familia y un trampolín.

"Querido Santa, el año pasado no me hiciste caso, así que espero que este año me notes y año seré bueno. Lo prometo”, continuaba la carta.

"Cuando la leí, lloré", dice Stinsman, quien añade que la carta venía acompañada de otra, escrita por el hermano menor 5 años del primero.

Aunque no venía una dirección postal, el niño había escrito su nombre completo, así que finalmente Melissa dio con el cartero que cubría la ruta donde vive esa familia. Llegó a la casa y tocó el timbre. "Dije: Hola, esto suena extraño, pero trabajo para la oficina de correos y recibí la carta de su hijo. Me gustaría ayudarlos este año".

Ella había conseguido donaciones y pudo darle a la familia dinero en efectivo y comida donada. "Recaudamos alrededor de $500 (9500 pesos) y la gente dejó comida en la oficina de correos", añade Melissa.

