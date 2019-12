Es bueno saberlo

ENTRETENIMIENTO: Ana tiene 7 años más que su hermano Juan. Dentro de 2 años la edad de Ana será el doble de la de Juan. ¿Cuántos años tiene cada uno? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Soy un dios, un planeta y puedo medir el calor. ¿Quién soy? Pregunta: ¿Cuál es el marido perfecto? ¿De quién se trata? Es un dispositivo que posee una función concreta, además, suele tener pequeñas dimensiones, es muy práctico y siempre está en concordancia con las nuevas tecnologías. Actualmente se emplea el término para nombrar a determinadas mini aplicaciones o servicios de un ordenador, o algunos tipos de interacciones por medio de internet. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: En Oberndorf, pequeño pueblo austriaco a orillas del río Salzach, región de Salzburgo, víspera de la navidad de 1818. El padre Joseph Mohr estaba desesperado porque el órgano de la capilla se había descompuesto, la cantata de navidad sería un fiasco. Pidió orientación a dios y recordó que 2 años antes había escrito un poema simple, también en la víspera de la navidad. Tras una caminata por los bosques de las montañas de la región, encontró el manuscrito del poema en un cajón de la sacristía. Corrió a la casa de un profesor y músico humilde, llamado Franz Gruber y le preguntó si podía musicalizar su letra para que todos pudieran cantar más tarde en la misa de gallo. Franz miró y dijo que si, porque la letra era simple y permitiría una melodía fácil, pero que tendría que ser tocada en la guitarra porque no habría tiempo para algo más elaborado, no era un problema pues no había órgano disponible. El padre Mohr agradeció y corrió de vuelta para terminar de organizar los detalles de la misa. Por la noche Franz Gruber llegó a la capilla con el violín y reunió el coro para enseñar el himno improvisado. ¿Qué música era después de todo? Stille Nacht (Noche de paz, en el original alemán) traducido al español como Noche de paz. En aquella noche de navidad de 1818, los participantes de la misa de la capilla de Oberndorf cantaron maravillados con aquel himno tan sencillo y profundo que vendría a convertirse en la canción navideña más conocida del mundo, siendo hoy cantada en más de 50 idiomas. ¿Cómo se extendió? A las semanas después, el técnico que vino a arreglar el órgano oyó[g1] [g2] [g3] [g4] la historia y pidió tocar la música; se impresionó con la riqueza melódica de la composición que decidió difundirla por todas las iglesias por donde pasaba hasta que llegó a oídos del rey Friedrich Wilhelm IV de Prusia; a Nueva York en 1838 y difundida de forma activa también por la emigración alemana que era corriente en aquella época, es la historia del himno navideño Noche de paz. Lo que comenzó como un momento de pánico y perspectiva de un fiasco, terminó como un eterno regalo de navidad para toda la humanidad en forma de música. Feliz Navidad a todos.

LOS LEONES: En la última Brigada de la Salud atendimos a 114 niños y 107 adultos en el Ejido Santoya, municipio de Gómez Palacio, Dgo. beneficiando a la comunidad con 64 Consultas Generales, 19 aplicaciones de reactivos para detección de Glucosa, 63 Tomas de peso y 41 Tomas de Presión Arterial, se efectuaron 29 Cortes de Pelo y se repartieron 40 Despensas, 65 Bolos, 100 Kilos de Ropa y 2 Pares de Calzado en forma gratuita.

Un sueño realizado. Recuerdo a Carlitos Reséndez en sus inicios como León, la presión que le ponía al decirle que si no estaba convencido mejor buscara otros horizontes: recuerdo su curiosidad por estar en la Mesa del Presídium y la invitación que le hizo el PDG Jaime Treviño para que se sentara por primera vez junto a las Autoridades Leonísticas, el gusto que le dio al ser nombrado Secretario en la Mesa Directiva de su Club, y cuando fue nombrado Presidente, así como los titubeos cuando tuvo nombramientos mayores, hasta llegar al cargo de Candidato a Primer Vice-Gobernador del Distrito B2. Con su ratificación comenzó su peregrinar de visitar a los Clubes, darse a conocer y prepararse para la nueva experiencia que estaba por comenzar al siguiente año y precisamente el 1º. De julio de 2018 recibía su nombramiento como Gobernador del Distrito B2 en Las Vegas, Nevada de Estados Unidos de Norteamérica. (Más la próxima semana).

Entretenimiento: La respuesta de las edades es: Presente: Ana tiene 12 años y Juan 5 años. Dentro de 2 años Ana tendrá 14 y Juan 7 años. Presente: Ana x+7 y Juan =x. Futuro Ana= x+9 y Juan= x+2. Por lo tanto x+9=2(x+2). X+9=2x+4. X-2=4-9- -x=-5. X=5. Ana: 7+5=12 Juan=5. ¿Sencillo no? Adivinanza: Mercurio. Pregunta: El que mantiene la boca cerrada y la cartera abierta. Se trata de: Un Gadget.

