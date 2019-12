Rod Stewart se unió a campaña antidesarme sólo para conocer mujeres

El cantante británico Rod Stewart confesó que se unió a la marcha de la Campaña por el Desarme Nuclear en 1965 en Reino Unido solo para conocer mujeres, pues el motivo del movimiento no era de su interés, sin embargo, fue arrestado durante varias protestas a las que asistía.

De acuerdo con Ultimate Classic Rock, el músico declaró para la BBC el motivo por el cual se unió al movimiento del desarme nuclear fundado en 1957, cuyo logotipo es un emblema de paz a nivel mundial. Rod asistió a su primera marcha en Aldermaston en 1965.

"Solíamos ir a todas las marchas y era para encontrarme con mujeres, en realidad no me importaba la guerra. Fue solo rebelión, eso fue todo... tenías que ser maloliente, porque tenías que usar pantalones de pana durante meses y realmente olía feo. Tampoco te podías cambiar los calzoncillos. Fue asqueroso".

A pesar del mal rato que pasó Stewart, en ese entonces de 20 años, afirmó que siempre cuidó su cabello, pues cuando tenía que entrar al Metro de Londres, él y sus compañeros se aseguraban que el aire no descuidara el riguroso peinado al que se sometía.

En la misma entrevista, el cantante declaró que siempre lleva a sus shows fotografías de sus fallecidos compañeros de la extinta banda The Faces, Ian McLagan y Ronnie Lane.

"Cada vez que hago un concierto, tengo fotos de ellos en el escenario porque se los debo. Eran mis queridos compañeros. Me ayudaron a comenzar, porque el comienzo de mi carrera fue un poco lento, me unía a una banda, luego a otra hasta que entré The Faces, y fue ahí donde despegué”.