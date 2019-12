Desaparece de Twitter 10 años y regresa para aclarar lo que pasó tras su último tuit

Jared Matthews, conocido en la red social como 'Bloy', reapareció recientemente aclarando lo que ocurrió con su publicación realizada el 28 de noviembre del 2009, en la que contaba a sus seguidores que había conocido a una chica.

"Conocí a una chica realmente ardiente que era mitad japonesa mitad filipina. Creo que lo arruiné llamándola constantemente jalapeño"

Met a really hot girl who was half japanese half philipino. Think i ruined it by constantly callin her a jalepeno.