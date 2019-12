Visten a los perritos con 'guaguarongos' por temporada invernal

Dicha prenda consiste en un tradicional jorongo mexicano, el cual fue adaptado para el cuerpo de los caninos llamándolo 'guaguarongo'. Según se aprecia en las fotografías compartidas en la red, el atuendo parece ser bien recibido por los perros.

Cabe destacar que el origen del sarape, que también es similar a un poncho, se remonta a la época colonial de la Nueva España, convirtiéndose en una prenda tradicional en México, la cual se elabora a base de algodón o lana de oveja y que cuenta con coloridos detalles.

Kinder got jealous I didn't show the world her guaguarongo (poncho), so here it is: pic.twitter.com/7EIl5krOxd