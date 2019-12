Informe final de caso Alonso y Moreno Valle, en primer trimestre de 2020: SCT

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, inició la conferencia de prensa sobre el accidente de helicóptero en el que fallecieron la gobernadora Erika Alonso y el exgobernador Moreno Valle, ambos de Puebla.

Jiménez Espriú detalló el seguimiento que se le ha dada al caso en los diversos reportes, pero que no será hasta el primer trimestre de 2020 que se tendrá el informe final de la tragedia.

Aseguró que las causas quedarán esclarecidas, para que no quede la menor duda del caso.

Los integrantes de la comisión acordaron que todas las pruebas se cumplieron bajo la vigilancia de cada uno de los integrantes, para evitar dudas.

Al momento ya no quedan pruebas por realizar, reiteró Espriú.

En la investigación participan investigadores de Italia, Canadá, Estados Unidos y nacionales. También se contó con la asesoría de los fabricantes de las distintas piezas que integran la nave.

Preguntado por los reporteros, el secretario respondió que en los peritajes técnicos no se encontraron elementos para plantear que fuera un atentado.

Espriú justificó que se descartara la posibilidad de un atentado porque el propio gobierno no ha presentado ningún dictamen, a su vez que no se encontraron rastros o pistas que apuntaran a dicha dirección, incluso externó que "no se encontró pólvora, pieza que faltara, balazo que entrara por algún lado, ni en los cuerpos algún balazo que le haya entrado al piloto, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado."