VIRAL: 'Froot Loops', 'Zucaritas' y 'All Bran' protagonizan triángulo amoroso en Twitter

Recientemente en Twitter, los nombres de marcas famosas de cereales se volvieron tendencia entre internautas, debido a que estos se convirtieron en los protagonistas de un triángulo amoroso.

El usuario José Padrón, compartió por medio de un hilo en su cuenta en Twitter la historia de una mujer quien había solicitado sus servicios como fotógrafo para su boda que estaría próxima a realizarse en marzo del 2020. Sin embargo, una llamada realizada el sábado cambiaría todo.

La mujer a la que decidió llamar 'Froot Loops', para no revelar su identidad, le contó que ya no se casaría ella, pero que pese a esto los planes de boda continuarían. Detalle que por supuesto confundió a José.

Una novia me contacto en septiembre, su boda seria tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamo ¡tragedia! — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Tal como narra el usuario en tuits, la voz de la mujer se quebró al decirle que ella ya no protagonizaría la boda, pero que su hermana 'Zucaritas', aprovecharía que los preparativos ya estaban hechos para no desperdiciar el dinero invertido. Situación que aunque inusual, le pareció comprensible a Padrón, por lo que continuó preguntando detalles básicos para poder ofrecer sus servicios a sus 'nuevos' clientes.

Primero me saludo, amable en exceso, pensé necesitaba algo con la florista o cambio de fecha o sede, nada de eso, jalo aire y me dice: -te llamaba para avisarte que ya no me voy a casar- anumaaa, ni pedo, le regreso la mitad del anticipo, pensé. -pero, si va haber boda- me dice pic.twitter.com/1NBPW32UZL — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

yo: ¿Como, no entiendo?

N: -si, o sea ya no me caso yo, pero si va haber boda-

en eso su voz se quebró, jalo aire, tocio un poquito y volvió a poder hablar. yo soy re-menso para estas cosas, no se que decir, sentí un no se que en el estomago, como cuando sientes que pierdes... — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

el cel pero lo traes en la mano.

N: -Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pago, aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante- yo no supe que decir mas que lamentaba escuchar lo sucedido — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

N: -le pase tus datos y en estos días te llama-

pensé que ahí iba a terminar la llamada, la neta no le quise escarbar por que se escuchaba muy mal, pero el pendejo de mi tenia que abrir su hocico

yo: ¿como se llama tu hermana? — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

(para evitar pedos y si algún día leen esto voy a cambiar sus nombres por sabores de cereales, la hermana sera zucaritas, la novia Froot loops, el novio All Bran) — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Entre estas preguntas resaltó el nombre de la persona que se casaría con la hermana de 'Froot loops', el cual transformó la historia del matrimonio en un triangulo amoroso, ya que ésta era nada más y nada menos que 'All Bran', con quien la novia se casaría antes de dejarla por su hermana 'Zucaritas'.

FL: -zucaritas, ella te llama, espero todo sea igual como me habías comentado-

no se si debí hacer la siguiente pregunta, pero siempre apunto los nombres tanto de la novia como del novio, lo sentí normal, aquí se develo el telón de todo.

Z: -el novio ya lo conoces, es all bran- pic.twitter.com/mKKy0wULCt — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Según comenta Padrón complementando la historia, resulta que la pareja llevaba 6 años de relación, pero 'Zucaritas' intervino en sus planes de matrimonio, pues hace una semana 'Froot Loops' descubrió en el celular de 'All Bran' mensajes comprometedores con su hermana, los cuales develaron que éste la había embarazado.

me quede congelado, mas que con este pinchi frio, Froot loops lloraba en silencio, yo todo idiota no entendia pero si entendía, o sea, ¡QUE PEDO! a Froot loops le volvió la voz y comenzó a contarme parte del asunto. Hasta donde yo sabía, froot loops y all bran llevaban 6 años — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

de novios y por fin iban a tener el tiempo para celebrar una boda que ya se había pospuesto en varias ocasiones, eligieron San Miguel por que zucaritas les metió la idea en la cabeza. Hasta hace una semana todo iba conforme al plan, hasta que all bran se emborracho y se durmió — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

y su cel recibió mensajes de zucaritas preguntándole si ya le había dicho o que ella le decía. A lo que froot loops decide llamar a su hermana, zucaritas se niega a decirle y froot loops espera a que all bran se despierte, ¡la ostia del puto mundo! — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

¡MOCOOOS! all bran embarazo a zucaritas pic.twitter.com/4yCOP4rVmz — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Finalmente la mujer agradeció a Padrón por sus atenciones y pidió que traté a la nueva pareja con la misma atención que habían tenido hasta el momento, quienes ya se entenderían con él para la boda.

El hilo en Twitter no tardó en convertirse en tendencia, consiguiendo más de 30 mil retweets.

froot loops esta impactada, creo que esta actuado con exceso de sensatez y una lucidez provocada del shock de la noticia -ya esta todo pagado Antonio, no quiero cancelar nada por que no vale la pena, que lo aprovechen, mi familia(kellogs jajaja)ya sabe, espero — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

todo salga como lo había planeado, ella te va a llamar, tu no sabes nada por favor, tu se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias- nos despedimos y colgamos.



No se que pensar. — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Yo después de leer lo que Zucaritas y All Bran le hicieron a Froot loops pic.twitter.com/eKIGFIZo2I — (@hollandpizza17) December 22, 2019