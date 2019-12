Tenemos que ver cómo vamos a enfrentar este problema: Julián LeBarón

"Nosotros hemos visto tanto horror que ya no podemos quedarnos callados, queremos soluciones ya y creemos que movilizando a las comunidades es la manera de hacerlo", señala Julián LeBarón y afirma que la política no resolverá la inseguridad que priva en México.

"No creo que el problema que tenemos en el país se pueda resolver con la política, tan es así que a nosotros nos mientan la madre y nos acusan de que estamos en contra del presidente", indicó enfático al anunciar una marcha de Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México para pedir que la paz vuelva al país.

En entrevista con Notimex, Adrián y Julián LeBarón fueron firmes al puntualizar que debe terminarse definitivamente con los homicidios dolosos.

"Se nos va a ir todo el país y toda nuestra libertad por las diferencias políticas y las mezquindades que hay entre nosotros, lo decimos nosotros desde el corazón porque la sangre de nuestra familia nos está clamando desde la tierra donde nacimos, porque no podemos callarnos", declaró Julián.

En un intercambio de poco más de media hora, los miembros de una de las familias más golpeadas por la inseguridad que se vive en el país emitieron su postura ante una problemática que se antoja rebasó a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

"Están siendo asesinados 100 mexicanos todos los días y nosotros tenemos que asumir una responsabilidad, los ciudadanos, para ver cómo vamos a enfrentar este problema. Los números nos están diciendo que esto no se está resolviendo, no es algo personal en contra de nadie y la política está diseñada para eso... para dividirnos entre nosotros.

"Al grado de que la política nos dio el sistema judicial con el que tenemos el 98 por ciento de impunidad, en una megaestructura donde se cobra mucho dinero y se le quitan muchos recursos a los mexicanos y los resultados son nada, basura", subrayó en tono encendido al manifestar que se tiene que establecer un plazo determinado para comenzar a observar la reducción del índice delictivo.

"Y lo mismo -añadió- el Poder Legislativo, no nos dan leyes ni para proteger a los policías, que arriesgan su vida para capturar a los delincuentes y después tienen que enfrentarse con que los asesinan, o sea ni ellos están a salvo; (por eso) yo no creo que las soluciones que necesitamos puedan venir de la política".

Para los LeBarón -a quienes les han asesinado varios familiares, el caso más reciente el acribillamiento del 4 de noviembre cerca de La Mora, municipio Bavispe, en Sonora, en donde murieron tres mujeres y seis niños, quedando cuatro más heridos- la revocación del mandato es una de las soluciones a la impunidad ante la comisión de esos delitos.

"Nosotros necesitamos construir herramientas ciudadanas porque el voto nada más nos permite darle poder a un funcionario

"Pero ese mismo voto no nos sirve para quitarle el poder a alguien y básicamente nos quedamos pasmados por seis años con la esperanza de que por favor en las siguientes urnas vamos a ir a tachar un papelito desde el anonimato y el que llega va a ser el Quetzalcóatl que nos va a salvar; y sin embargo, o sea, estamos con Hernán Cortés y sus amigos encima", criticó Julián LeBarón.

La revocación de mandato es una de las vías para presionar a las autoridades de modificar su estrategia de trabajo, pero se requiere de la participación del Poder Judicial.

"Siento que el gran ausente en la procuración de justicia, sinceramente, es el Poder Judicial, es algo abstracto, y yo siento que debería ser el protagonista, no el gran ausente de la procuración de justicia, porque ellos son nuestros jueces, ellos son los que deben de estar preocupadísimos de que nosotros, los mexicanos, vivamos en un país justo, es su trabajo”, reclamó Julián.

"Pues tentativamente con Javier Sicilia y ellos vamos a marchar desde Cuernavaca.

"Desde Cuernavaca vamos a usar el trayecto para convocar a que en cada municipio la gente se haga de las herramientas locales para ir a quitar a un funcionario de facto si no está cumpliendo con darle seguridad a la comunidad; porque no puede ser que nos prohíban defendernos de estos bastardos que matan mujeres y niños y la autoridad sea incapaz de detenerlos", sentenció.

Adrián LeBarón, por su parte, indicó que tentativamente tenían contemplado el 30 de enero para realizar la marcha, día del asesinato de Mahatma Gandhi, pero el día aún no está definido.

"A Tlatelolco, al Zócalo tal vez, porque más que nada queremos levantar esta conciencia, es nuestro propósito y por eso es un poco más larga, puede durar dos, tres días. Porque sí queremos que cada municipio levante la voz, quisiéramos traer un monitoreo nacional de quién sí está entendiendo el mensaje", dijo.

Julián por su parte añadió que con la movilización se trata de erradicar el miedo que existe en los ciudadanos de expresarse por el nivel de inseguridad que se vive en muchas regiones de México.

“Creo que la movilización es la única manera, tenemos tanto miedo que ya ni siquiera salimos de nuestras casas; hubo una masacre en Guanajuato y una en Ciudad Juárez también, asesinaron a cuatro mujeres, en un bar en Ciudad Juárez allá y esto está pasando todos los días”, dijo en alusión a casos recientes.

Esperan que durante el trayecto de la marcha se les unan aquellas personas que también están cansadas de la situación de inseguridad y violencia.

"Sí, si vamos solos pues vamos solos, pero es un problema que tenemos todos y no podemos permitir que la política nos divida al grado que no podemos estar los fifís y los chairos, y los que no participan en política, los ateos, los católicos, y los que no creen en Dios, y los mormones, y los menones (menonitas) y todos los demás”, dijo Julián LeBarón.

Al realizar la marcha se está haciendo uso de la libertad de expresión, uniendo esfuerzos para reducir la inseguridad y defender la vida.

"Todos tenemos que estar de acuerdo en que la vida es preciosa y nos toca a todos protegerla, en eso hasta ahí tenemos que estar de acuerdo y que a cada quien se le tiene que respetar su derecho a la expresión.

"Pero -advirtió-, no pueden defender ni siquiera la vida de los mexicanos, ese es el problema. La política no nos va a llevar a las soluciones. Los ciudadanos tenemos que organizarnos para presionarlos y tener herramientas con qué reclamar esa autoridad. La Constitución nos da el derecho”, finalizó Julián LeBarón.