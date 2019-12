Médico diagnosticó falsamente cáncer en niños para ganar más dinero

Mina Chowdury, pediatra británico, engañó a tres familias diagnosticando falsamente cáncer a sus hijos, para luego enviarlos a confirmar con exámenes especializados en sus clínicas privadas, ganando así él dinero extra.

En los tres casos, ocurridos en el 2017, el doctor, que trabajaba para el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), dijo a los padres que sospechaba que sus hijos tenían un tumor. Les recomendaba hacer análisis y tomografías en empresas privadas, recalcando que no les convenía ir a un hospital público porque, según él, tendrían que pasar por largas esperas por problemas de falta de equipamiento.

"Me asombré de que mi hija tuviera cáncer. Es algo que tenía que ser tratado de inmediato. […] Realmente creía que ella estaba muy enferma. No lo cuestioné", dijo al diario The Telegraph una de las madres a quien Chowdury aconsejó hacer pruebas de sangre que le costarían 4 200 dólares (80 mil pesos), además de que tendría que viajar de Escocia a Londres para una tomografía por resonancia magnética.

Esta mujer decidió ir a otro hospital, donde los médicos le dijeron que no había indicios de que su hija tuviera un tumor.

Una de las dos compañías recomendadas por Chowdury es de su propiedad, mientras que en la otra había trabajado como gerente, por lo que el Servicio del Tribunal del Personal Médico de Reino Unido (MPTS, por sus siglas en inglés), consideró que el pediatra estaba actuando con afán de lucro.

"El tribunal llega a la conclusión ineludible de que el doctor Chowdhury actuó […] para aumentar los ingresos o reducir las pérdidas de su negocio y que, por lo tanto, todas sus acciones estuvieron motivadas financieramente", dijo el presidente del tribunal médico, James Newton-Price, respecto al dictamen del pasado 17 de diciembre.

