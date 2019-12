Instala una cámara oculta y así descubre que su amigo le robaba

Según el sitio KentOnline, Williams estaba ahorrando para un viaje a Disneylandia. Primero notó que le faltaban mil libras (24 mil pesos) y llegó a pensar que había perdido el dinero. Sin embargo semanas después se fijó que le faltaban 700 libras más (17 mil pesos).

Este sujeto decidió entonces colocar una cámara oculta para dar con el ladrón, pero cuando revisó las imágenes, se llevó la sorpresa de que el autor de los robos era su mejor amigo, Billy Smith, a quien conocía desde hace 25 años y le había dado las llaves de su casa para que la cuidara mientras él estaba de vacaciones.

Smith, de 32 años, eventualmente admitió cuatro robos cometidos entre mayo y junio de este año. En total se llevó alrededor de 4 mil libras (98 mil pesos), que usó para pagar deudas relacionadas con su adicción a la cocaína. Pasará un año en prisión, dos en libertad condicional, realizará 180 horas de trabajo comunitario y deberá asistir de manera obligatoria a rehabilitación. De paso deberá pagar a Williams 100 libras semanales (casi 2500 pesos), hasta cubrir la cantidad de 3984 libras (98 mil pesos aproximadamente).

