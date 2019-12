Para Empezar

Toda afición en el mundo está ávida de victorias, el amor a su equipo se alimenta de eso, de triunfos, triunfos que no siempre se limitan a ganar un partido sino que también abarcan las demostraciones como la que Rayados dio ante el Liverpool en el recientemente concluido Mundial de Clubes en Catar. Todo eso está muy bien, Monterrey le hizo partido al campeón de Europa, perdió, si, pero queda un sabor agradable.

Rayados de Monterrey es un plantel cuyo valor es de 85 millones de Euros, sería ridículo que no le compitiera al a un Liverpool lejos de su casa y lleno de suplentes. Los de Antonio Mohamed llegaron desde antes, ya tenían jugado un partido y estaban mucho más adaptados que su rival. Aún con todas estas ventajas, el futbol que Rayados le impuso a los Reds fue muy bueno, supo lastimarlos a pesar de cederles la iniciativa, el chico Carlos Rodríguez demostró que no le teme a nada y que pronto debe estar jugando en Europa, me gustó la intensidad de Nico Sánchez y Celso Ortíz (a Salah no le gustó), si no es por el fenómeno de Allison Becker el primer tiempo se lo lleva Monterrey por lo menos 2-1.

Rayados finalmente se quedó con el tercer lugar de la competencia, merece nuestros aplausos pero no debemos de sacar de contexto su actuación, de ninguna manera la cosa era Liga MX Vs. Premier League ni mucho menos contra la Champions, si Monterrey hubiera ganado el partido pasaría a la historia como una hazaña y punto, no sé por qué siempre insistimos en ir más allá y querer comparar, se terminan hablando demasiadas estupideces.

Ya quisimos sacar de su justo valor la Confederaciones del 99, los títulos Sub-17 y el título Olímpico, así nos ha ido con la terca realidad que para mí no es nada mala pero tampoco es para hacer una fiesta.

El Futbol Mexicano ha crecido mucho y va por buen camino pero cuidado con las ilusiones antes de tiempo, hay 6 equipos en la Liga Premier cuyo valor de plantel supera al de toda nuestra liga, el plantel más barato de la Premier cuesta 40 millones de euros más que nuestro plantel más caro que es el Monterrey, de lo anterior podemos decir que en el mundo de los números, cualquier equipo mexicano que jugara un torneo completo en Inglaterra simplemente descendería.

Las diferencias entre ligas no las vamos a dirimir en un partido en Asia, las vamos a acortar con el tiempo si nuestra liga empieza a trabajar de manera seria como ya los hacen algunos clubes.