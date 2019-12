Madre pide en Facebook que borren a su hijastro de sus fotos

Una mujer estadounidense pidió en un grupo de Facebook si alguien podía ayudarla a borrar a su hijastro de sus fotos familiares y la reacción de internautas fue de indignación.

En su publicación, ya eliminada, la madre comparte varias fotografías en las que aparece con sus dos hijos en su regazo y su hijastro sentado a su lado. "¿Hay alguna forma de que ustedes puedan borrar al niño de la derecha en estas fotos?", comentaba ella, informa la agencia Ruptly.

"Es mi hijastro y me encantan estas fotos de nosotros juntos, pero no pude sacar ninguna buena con solo dos [de mis hijos] sin él. Bórrenlo también de las fotos de la familia completa, por favor", escribió en la publicación, que no tardó en hacerse viral.

DA.