Negociarán ejidatarios pago por terrenos para aeropuerto de Guadalajara

Ejidatarios de El Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, iniciarán en enero una mesa de negociación con autoridades federales para que les sean pagadas las tierras donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, así como aquellas que se requieren para ampliarlo.

Nicolás Vega Pedroza, representante del grupo de demandantes, informó a Notimex que sus compañeros mantienen un conflicto legal desde 1971 por la expropiación de sus tierras. El adeudo por el pago de las 306 hectáreas en las que se contruyó la terminal aérea es de mil 317 millones de pesos.

“Quieren hacer un paquete donde se incluyan otras 150 hectáreas más para la segunda pista y distintas obras del aeropuerto. De estas son 51 hectáreas para la segunda pista y lo demás para otras obras. Vamos a tratar un acuerdo, la idea es resolverlo todo. Los encuentros serán cada 15 días hasta que todo quede resuelto en marzo”, explicó.

Consideró que el nuevo encuentro para resolver el conflicto, ordenado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abre la puerta a una próxima resolución.

“Cuando le paguen al ejido declinaríamos, incluso los apoyaríamos para sus proyectos, en tanto, seguiremos con los juicios”, expresó Vega Pedroza.

Adelantó que mantendrán una lucha jurídica por revocar la concesión a Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para administrar el aeropuerto tapatío, ya que la consideran irregular debido a que ellos son propietarios de los campos.

“Si no quieren los terrenos que devuelvan lo que no ocupen. No somos una inmobiliaria que nos dedicamos a comprar y vender tierras. La prioridad es resolver la sentencia que ya fue dictada para que nos paguen”, señaló Vega Pedroza.

Agregó que mientras no se resuelva su situación, mantendrán el plantón en el estacionamiento del espacio, el cual ya cumple un mes; asimismo, puntualizó que de no llegar a un acuerdo, iniciarían un proceso jurídico para obtener la anuencia de poder cobrar renta a los negocios ubicados dentro del recinto aéreo.

“Esperemos que ya no haya actos dilatorios. Después del estacionamiento, vamos por un recurso legal para cobrar renta a los más de 200 negocios que están en nuestros terrenos. El ejido no ha autorizado a nadie a cobrar, incluso daremos permiso de que detengan a quien lo haga”, puntualizó Vega Pedroza.

El conflicto de los ejidatarios de El Zapote inició en 2015 con una demanda contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de Jalisco fijara el monto que debe pagarse a los dueños de los terrenos, quienes exigen un pago por las 306 hectáreas sobre las que se construyó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A finales de noviembre, un Tribunal Colegiado determinó que los terrenos son agrarios y tras una conversación con el presidente López Obrador, los ejidatarios reiniciaron un proceso de negociaciones para que se les paguen mil 317 millones de pesos por sus tierras.

Las mesas de diálogo serán encabezadas por Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, y contará con representantes de la SCT, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y el GAP.