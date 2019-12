'Inquietan posiciones de Téllez'

La secretaria general de Mujeres de Morena, Carol Arriaga, reconoció que le resultaban inquietantes algunas posiciones de la senadora Lilly Téllez sobre diversos temas, aunque admitió que ella no es una militante del partido.

"Y si no respeta los principios que nos rigen y si es nuestra senadora, pues obviamente hay repercusiones y las repercusiones estuvieron a cargo de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia", subrayó.

En entrevista, la dirigente morenista indicó que respeta las decisiones de los órganos de su partido y aseguró que su secretaría ha impulsado el derecho de las mujeres ha decidir sobre su cuerpo y no necesariamente a favorecer el aborto.

"Lo más importante sin duda es la prevención y cambiar la política, porque se suele criminalizar a las mujeres y no se castiga a los hombres por ejemplo que abandonan a sus hijos, que abandonan a sus esposas o que abandonan a sus novias, entonces aquí vemos que hay una legislación muy desigual y una aplicación de la ley también muy desigual", subrayó.

A su parecer, la senadora Téllez no ha sabido entender esta situación. "Yo creo que las posturas todas son válidas, por supuesto si ella tiene alguna postura religiosa, la vamos a respetar, no la vamos a tolerar, la respetamos pero si no está de acuerdo, pues en todo caso, tendría que haber habido alguna abstención y no votar en contra de los lineamientos que hemos tenido como partido político".

En lo personal dijo estar favor del aborto, pero consideró "que el principal problema de las mujeres no es el derecho a decidir si abortan o no; el principal problema de las mujeres en México, hoy día, es la pobreza".

Advirtió que hay muchas mujeres criminalizadas por la pobreza "y eso me parece mucho más grave, y si tú no logras la independencia económica, la autodeterminación económica, difícilmente vas a poder combatir otro tipo de violencias".