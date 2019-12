Ensayo sobre la cultura

LA NAVIDAD CON CRISTO

El examen es claro, cito a mateo 25:34: "Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; peregriné y me acogisteis; estaba desnudo y me vestiste; enfermo, y me visitaste; preso, y vinisteis a verme. Y le responderán los justos; señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, cuándo te vimos peregrino y te acogimos; desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuando veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis".

Más claro ni el agua. Si buscamos principios éticos de comportamiento social, aplicar lo anterior, que es tan sencillo, daría como consecuencia una mejor comunidad. Hay muchas referencias en la Biblia sobre el comportamiento que deberíamos de tener los cristianos; sólo que nos gusta leer lo que nos conviene. Hago otra cita de Lucas 6:47: "Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra os diré a quien es semejante. Es semejante al hombre que, edificando una casa cava y profundiza y cimienta sobre roca; sobreviniendo una inundación el río va a chocar contra la casa; pero no puede conmoverla porque está bien edificada. El que oye y no hace es semejante al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin cimentar; sobre la cual choca el río y luego se cae y viene a ser grande la ruina de aquella casa".

Está muy bien leer a Reyes y su cartilla ética; a Savater en la ética para Amador; a Aristóteles en la ética a Nicómaco, todas las demás éticas habidas y por haber. Los grados de corrupción a los que hemos llegado necesitan alimentar de nuevo su alma con los sentidos de la vida para lograr una sociedad justa. La Biblia, bien leída y bien llevada a cabo, es una mina inagotable de pautas de conducta.

El que hacer de nuestra vida cotidiana debería de normarse por esto: Mateo 25:14: Porque es como si uno al emprender un viaje llama a sus siervos y les entrega su hacienda, dando a uno cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad. Y se va. Luego, el que había recibido cinco talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco; asimismo, el de los dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno se fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Pasado mucho tiempo, vuelve el amo de aquellos siervos, y les toma cuentas; y llegando el que había recibido los cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo, Señor, tú me has dado cinco talentos; mira pues otros cinco que he ganado. Y su amo le dice, muy bien ciervo bueno y fiel; has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Llegó el de los dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me has dado, mira otros dos que he ganado. Díjole su amo, muy bien siervo bueno y fiel; has sido fiel en lo poco te constituiré en lo mucho. Entra en el gozo de tu señor."

Al otro, que no hizo nada con sus talentos, le fue como en feria. No hizo el mal pero tampoco el bien. Este pasaje yo lo refiero a la vocación; hemos dejado de pensar en ella. No trabajamos según las habilidades que nos dio la naturaleza y para cumplir una finalidad social. Trabajamos para ganar dinero porque nos han metido en la cabeza que eso es lo necesario para ser feliz. Las buenas éticas nos muestran lo contrario. (¿Cuántos políticos que traicionaron nuestra confianza están ahora en procesos legales por presuntos delitos cometidos? Eso es lo que nos llevó al caos.).

Como maestro, conozco a muchos alumnos que no cuentan con la vocación necesaria para ejercer una carrera y que no están dispuestos, ni siquiera, a tomar en serio la vida de estudiante. Materias básicas las truenan. La universidad, para ellos, se ha convertido en un club social, pretexto para no tomar mayores responsabilidades. Ni siquiera leen. En una carrera como comunicación, es básico. Y hablo de una universidad estatal, donde el hambre debería de hacerlos tomar la vida más en serio y comprometida con ellos mismos. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar al otro.

El compromiso con la vida es en el aquí y en el ahora, con aquellos que te rodean. Una frasecita más: "Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme".

¿Espíritu cristiano de la navidad? Propongo que esto sea un inicio. ¿Cuál es mi función conmigo mismo? ¿Cuál es mi función con mi comunidad? ¿Cuál es mi función con mi vocación? ¿Cuál es mi función con la vida? Navidad sin Cristo, no es Navidad.