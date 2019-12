Los dueños originales y sus artesanías

A MI NIETO IAN, EN SU CUMPLEAÑOS

Mi madre, primera mexicana de la familia, hija de franceses, nació en la capital un día de Navidad (la recuerdo mucho en fechas como esta). Escritora, que deseaba que yo fuera pintora, no perdía, sin embargo, ocasión de probar su debilidad por la medicina. Tenía una amiga que no usaba zapatos, la marchanta de las flores que nos surtía de colores cada semana en la calle de Zamora en la Ciudad de México. Las llevaba como en cuadro de Diego Rivera, en su rebozo en la espalda. Platicaban un buen rato cada semana. En cierto momento la marchanta se lastimó un pie y no había manera de que sanara. Entonces mi mamá la sentó un día, se arrodilló junto a ella, le limpió bien la herida y le hizo una de "sus curaciones": "Le va a arder , pero se aguanta, marchanta, y ya verá". Prendió una vela y le dejó caer una gota de "ambrina". No sé lo que era. Pero le cerró la herida. En un diccionario dicen que es "epazote", pero no parecía. Todo esto para explicar de alguna manera que mi familia, europea, pero no española, quiso siempre a lo largo de la vida a los "dueños originales de México" y viceversa. En casa materna -paterna hubo siempre espíritu "de clan", ahí, como en la fábrica de mi padre, la unión y el respeto mutuo, siempre reinaron. Con ejemplos así, sentí que la auténtica mexicanidad nunca debe contraponerse a los dueños originales de nuestro país.

El sincretismo -conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento e ideas, a veces opuestas- no fue el sistema de los españoles, como lo fue de los griegos bajo Alejandro el Grande, en Egipto, por ejemplo, que no llegó a decir que solo Grecia "era lo máximo" y arrasar con lo existente y a plantar sus templos encima y no junto. No se debió en América Latina edificar una bella iglesia SOBRE un templo anterior ¡ay Cholula! so pretexto de "religión". Después de todo, el gran Benítez probó la desaparición de 15 millones de dueños originales del territorio. Se trató del conocido hecho de saquear todo el oro posible, valorado en 700 mil ducados. Los españoles aportaron el idioma y demás, pero... Los griegos en cambio integraban los conocimientos locales a los propios. Aplicaban un sincretismo que no se dio aquí.

Uno de los grandes aciertos de AMLO es tratar de reintegrar a los citados "pobladores originales" -de diferentísimas tribus-, 68 pueblos indígenas según algunos, con 69 lenguas mal llamados " indios" y de reinsertarlos, en la sociedad mexicana, de la cual fueron los primeros creadores. Como siempre debió ser.

Los españoles se llaman a sí mismos "conquistadores", es decir, gente que según cualquier diccionario extendieron a través de operaciones militares sus dominios específicamente, según sabemos todos, para hacerse de las riquezas locales. Por desgracia las cosas no pueden cambiar por decreto, pero los mexicanos de cualquier extracción que deseamos JUSTICIA Y HONESTIDAD en nuestro país, debemos empezar por aplicarla nosotros mismos.

Hace unos días en Acapulco, por ejemplo, instalaciones de madera debidamente autorizadas por las necesarias instancias de Gobierno invitaron a través la Fundación por Guerrero A.C., con 18 años de existencia, a artesanos guerrerenses a exponer y vender DURANTE 4 DÍAS sus bellísimas artesanías, de las mejores de todo el país. FUE IMPOSIBLE.

En las redes sociales -no siempre "benditas", estimado AMLO- unos mediocres desinformados hicieron escándalo "por razones ecológicas" que jamás antes les importaron. "Nuestros artesanos, que mueren de hambre en sus comunidades, venían por invitación... a una zona muerta", explicó su directora Margarita Mundo. Pero llorando tuvieron que irse con su bella mercancía, por la mezquindad de comerciantes envidiosos". Por esta razón nos queremos unir a Fundación por Guerrero, específicamente para que se defienda oficialmente el derecho de autor de los magníficos - y pobres- artesanos de Guerrero. Asimismo, hay que invitar popularmente a comprar la Artesanía de Guerrero, que no solo tiene que ofrecer sus espléndidas y verdaderas playas amén de un clima fuera de serie durante todo el año. Los falsos ecologistas deberían emplearse mejor.