Llega a Mapimí museo de paleontología

La oferta turística del primer Pueblo Mágico de Durango, Mapimí, se incrementa con la inauguración del Museo Paleontológico de la Laguna extensión Mapimí, el cual fue inaugurado el miércoles 17 de diciembre por el doctor Jesús Quiroz, fundador junto con su hermano, del Museo Paleontológico que se encuentra en la ciudad de Torreón, Coahuila.

La responsabilidad para resguardar y difundir esta colección de fósiles correrá a cargo de Mujeres Emprendedoras, asociación civil nacida este año, enfocada en el desarrollo de diversos proyectos productivos, sociales y culturales. Su actual presidenta, Isabel Ayala Mota, recibió de manos del doctor Quiroz Barragán la custodia de la colección.

La muestra reúne fósiles prehistóricos colectados por los hermanos Quiroz en diversas partes de Mapimí.

Resalta un amonite gigante, es un caracol de 113 millones de años, de la Era Mesozoica, que vivió en las profundidades del mar pretérito que inundaba estas latitudes.

La mayoría de los fósiles son del Cretácico, de hace 70 millones de años, como troncos de madera fosilizados y huesos de dinosaurios y otros cefalópodos; los elementos que se exhiben datan del periodo Jurásico superior, señaló Jesús Quiroz Barragán. Asimismo se exhiben geodas y otros minerales llamativos.

La colección se sustenta en fósiles marinos, así como de dientes de tiburón. Los cefalópodos, moluscos de cabeza voluminosa y tentáculos, sirvieron como guía para el cálculo de la antigüedad, lo mismo ocurre con los amonites, de los que se tienen registro de hace 340 millones de años.

Se añaden a la muestra huesos petrificados de dinosaurios del periodo Cretácico, como los hadrosaurios, herbívoros gigantes que al parecer abundaron en estos lares.

Por su parte la licenciada Isabel Ayala comentó que la extensión del Museo Paleontológico de la Laguna en Mapimí fue posible por la mediación de la Universidad La Salle Laguna, institución que ha contribuido con otros proyectos fraguados por Mujeres Emprendedoras.

Jesús Quiroz recordó cómo desde los quince años de edad comenzó con la prospección de fósiles. "A esa edad tuve en mis manos por primera vez una muela de mamut. Quedé impresionado, después no sólo era la recolección lo que me interesaba, sino también el estudio y la clasificación; fui autodidacta y me especialicé en moluscos cefalópodos", comentó a los asistentes.

A la inauguración del Museo Paleontológico de la Laguna en Mapimí, acudieron integrantes de la asociación Mujeres Emprendedoras, historiadores, cronistas, profesores, así como funcionarios del gobierno de Durango.

La muestra está abierta al público en general.

Ubicado en la avenida Juárez y casi Ildefonso Fuentes, en el Centro de Torreón, el Museo Paleontólogo de La Laguna, fue fundado el 8 de diciembre de 1995 por los hermanos Jesús y Gustavo Quiroz.

Una de sus primera piezas fue el hueso de un mamut, el cual fue hallado en la comunidad de La Purisima en el municipio de Mapimí.

El número de piezas ha aumentado a tal grado que frecuentemente deben de sacarse a la banqueta y al mostrador para ser mostradas

Entre las maravillas quese pueden admirar se encuentran reproducciones a escala de dinosaurios, fósiles y rocas, además de uniformes de tribus indígenas de Coahuila y una colección de banderas.

En el 2015 sufrió de el robo seis rocas minerales con un valor menor a los diez pesos cada una, usualmente la administración del Museo utilizaba ese tipo de piedras para realizar llaveros o piezas decorativas.

Aquí se preservan los cimientos de la región que exhibe fósiles marinos, conservan partes de dinosaurio y mamuts, así como piezas domésticas y de caza de tribus que habitaron el lugar.

El recinto cuenta con los fósiles más antiguos en Coahuila, como lo es la pecoptens, que es la hoja terrestre más antigua con más de 270 millones de años, así como el tronco calamita, con más de 263 millones de años.

Todos los fósiles que se han descubierto con apoyo del equipo de Jesús Quiroz, durante varios años, tanto en la Sierra del Rosario como en La Laguna.

