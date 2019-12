DICHOS DE SOR JUANA

QUE NO SE CONSERVA BIEN

NI TIENE SEGURIDAD

LA ROSA DE LA BELDAD

SIN LA ESPINA DEL DESDÉN

Esta máxima de cuatro versos octosilábicos, aunque escrita por la mujer que fue Sor Juana y seguramente concebida para aleccionar a una mujer, sin duda es de aplicación universal. Mujeres y hombres que sean acosados por su belleza se vuelven vulnerables en la medida en que permitan cercanía y no se protejan con espinas, como la rosa. La hermosura requiere protección, o mejor, autoprotección. Se tiende a poseerla aun a costa de ajarla y mancillarla.

Si además de los cercos externos, la beldad se resguarda por su voluntad, más se protegerá de las arremetidas de los conquistadores. Quizás la decisión personal de protegerse sea mejor salvaguarda que la dispuesta por ejércitos de prójimos. Un cantar español del Renacimiento juega con la voluntad vigilante de la madre y la voluntariedad de la hija que le hace ver que si ella decide no cuidarse de poco servirá la vigilancia materna. Vale la pena reproducir los cuatro versitos de seis sílabas: "Madre, la mi madre / guardas me ponéis; / si yo no me guardo / mal me guardaréis". Ciertamente, de poco valdrán batallones de escoltas que vigilen la beldad si es voluntad de la beldad no resguardarse a sí misma.

Pero esta columna es para las palabras de La Americana Fénix, así que se puede repetir su máxima escrita con forma de redondilla (el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero). Sor Juana dice: "Que no se conserva bien / ni tiene seguridad / la rosa de la beldad / sin la espina del desdén".